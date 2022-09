Serie A, Napoli: Kvaratskhelia eletto miglior giocatore del mese di agosto

09-09-2022 23:36

Khvicha Kvaratskhelia è stato eletto come miglior giocatore del mese della Serie A. Il giocatore del Napoli ha superato Paulo Dybala della Roma, Teun Koopmieiners dell’Atlanta e Lautaro Martinez dell’Inter.

Kvaratskhelia è risultato il più votato dai tifosi grazie ai tre gol segnati (uno al Verona e doppietta al Monza), all’assist fornito (contro il Verona) e anche dai risultati della sua squadra: il Napoli di Luciano Spalletti ha infatti raccolto due vittorie (Verona e Monza) e due pareggi (Lecce e Fiorentina). In seconda posizione, come detto, Dybala (doppietta al Monza e assist contro la sua ex squadra, la Juventus), Koopmieniers quattro gol (uno al Verona e tripletta al Torino) e Lautaro Martinez che ha siglato tre reti (contro Spezia, Lazio e Cremonese).

Domani il Napoli di Kvaratskhelia, reduce dalla vittoria per 4-1 in Champions League contro il Liverpool, aprirà il programma della 6ª giornata di Serie A contro lo Spezia. E il georgiano sarà là davanti insieme a Lozano e alla punta centrale, Giovanni Simeone. Fischio d’inizio ore 15.