Le partite di oggi: Serie A, 8a giornata. Dove vedere Empoli-Udinese e Lecce-Sassuolo

Il weekend è arrivato e con esso anche un altro turno di Serie A. Tifosi e appassionati sono pronti per questi tre giorni all’insegna del calcio, con le squadre che tornano in campo da oggi, venerdì 6 ottobre, fino a domenica per disputare l’ottava giornata di campionato. Si inizia con Empoli-Udinese e Lecce-Sassuolo, mentre domani sarà il turno di Inter, Juventus e Milan. Domenica, infine, sarà il momento di tutte le altre compagini con la sfida serale tra Napoli e Fiorentina.

La situazione in classifica prima dell’8a giornata

Questa è la situazione in classifica prima dell’8a giornata di Serie A: Inter e Milan a caccia del primo posto con 18 punti; Napoli, Juventus e Fiorentina a quota 14; Atalanta 13; Lecce 11; Bologna 10 punti; Frosinone, Torino, Sassuolo e Monza 9 punti; Roma, Genoa e Verona a quota 8; Lazio 7; Udinese 4; Salernitana ed Empoli 3; Cagliari 2 punti.

Le partite in programma per l’8a giornata e dove vederle in diretta

Empoli-Udinese 6 ottobre 18:30 Dazn Lecce-sassuolo 6 ottobre 20:45 Dazn Sky Inter-Bologna 7 ottobre 15:00 Dazn Juventus-Torino 7 ottobre 18:00 Dazn Genoa-Milan 7 ottobre 20:45 Dazn Sky Monza-Salernitana 8 ottobre 12:30 Dazn Sky Frosinone-Verona 8 ottobre 15:00 Dazn Lazio-Atalanta 8 ottobre 15:00 Dazn Cagliari-Roma 8 ottobre 18:00 Dazn Napoli-Fiorentina 8 ottobre 20:45 Dazn

Le partite di oggi venerdì 6 ottobre

Si apre la giornata con le prime due partite:

Alle 18:30 c’è Empoli-Udinese . Inizio di campionato complicato per entrambe le squadre. I biancoblù sono a quota tre punti in classifica, solo uno in meno rispetto agli ospiti. Dunque, c’è necessità di vincere da ambo le parti per allontanarsi quanto possibile dalla zona rossa della graduatoria. I bianconeri sono reduci dal pareggio contro il Genoa , mentre l’Empoli arriva alla gara con l’Udinese dopo il 3-0 subìto a Bologna .

. Inizio di campionato complicato per entrambe le squadre. I biancoblù sono a quota tre punti in classifica, solo uno in meno rispetto agli ospiti. Dunque, c’è necessità di vincere da ambo le parti per allontanarsi quanto possibile dalla zona rossa della graduatoria. I bianconeri sono reduci dal pareggio contro il , mentre l’Empoli arriva alla gara con l’Udinese dopo il 3-0 subìto a . Alle 20:45 c’è Lecce-Sassuolo. I pugliesi, dopo un grande avvio di stagione, hanno rallentato la loro corsa dopo i ko contro Juventus e Napoli. Sponda ospite, i neroverdi hanno avuto la meglio prima contro i bianconeri di Allegri, dopo contro l’Inter, prima di schiantarsi contro il Monza.

Le partite di sabato 7 ottobre

Alle 15:00 c’è Inter-Bologna. I nerazzurri arrivano all’ottava di campionato dopo la sfida di Champions contro il Benfica , vinta per 1-0 a San Siro . Ora, è il momento di tornare tra le mura amiche per ospitare i rossoblù che non subìscono una sconfitta dalla prima giornata di Serie A in occasione della gara contro il Milan . Obiettivo primo posto per gli uomini di Inzaghi .

I nerazzurri arrivano all’ottava di campionato dopo la sfida di contro il , vinta per a . Ora, è il momento di tornare tra le mura amiche per ospitare i rossoblù che non subìscono una sconfitta dalla prima giornata di in occasione della gara contro il . Obiettivo primo posto per gli uomini di . Alle 18:00 c’è Juventus-Torino. É il momento del primo derby della Mole. Entrambe le squadre arrivano alla sfida dopo un pareggio, rispettivamente maturato contro l’Atalanta e contro il Verona .

É il momento del primo derby della Mole. Entrambe le squadre arrivano alla sfida dopo un pareggio, rispettivamente maturato contro e contro il . Alle 20:45 c’è Genoa-Milan. I rossoneri tornano in campo dopo tre giorni dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund in Champions e si apprestano a rincorrere l’Inter per accaparrarsi il primo posto in classifica. Sponda ospite, sarà una gara ostica per il Genoa di Gilardino che dovrà fare i conti con gli acciaccati Retegui, Sabelli ed Ekuban. Fuori, invece, Strootman e Badelj.

Le partite di domenica 8 ottobre

Alle 12:30 c’è Monza-Salernitana. Spazio al lunch-match tra i brianzoli e i campani. Pessina sarà a disposizione di mister Palladino , insieme a Izzo che dovrebbe essere recuperato entro domenica. Fuori Bettella , Caprari e Cittadini . Qualche acciacco anche nella formazione ospite, con le assenze di Ikwuemesi e Coulibaly . I biancorossi sono reduci dalla vittoria contro il Sassuolo , mentre Candreva e compagni, che finora non hanno mai vinto, arrivano al match dopo il poker subìto contro l’Inter .

Spazio al lunch-match tra i brianzoli e i campani. sarà a disposizione di mister , insieme a che dovrebbe essere recuperato entro domenica. Fuori , e . Qualche acciacco anche nella formazione ospite, con le assenze di e . I biancorossi sono reduci dalla vittoria contro il , mentre e compagni, che finora non hanno mai vinto, arrivano al match dopo il poker subìto contro . Alle 15:00 c’è Frosinone-Verona. Si attende una sfida del tutto equilibrata. Allo stadio ‘Stirpe’ , i padroni di casa andranno a caccia della terza vittoria casalinga. Alla ricerca dei tre punti anche gli ospiti, che non trovano il successo da cinque gare consecutive: l’ultima gara è stata quella contro il Torino , terminata con un pari a reti inviolate.

Si attende una sfida del tutto equilibrata. Allo stadio , i padroni di casa andranno a caccia della terza vittoria casalinga. Alla ricerca dei tre punti anche gli ospiti, che non trovano il successo da cinque gare consecutive: l’ultima gara è stata quella contro il , terminata con un pari a reti inviolate. Alle 15:00 c’è Lazio-Atalanta. Gli uomini di Sarri tornano all’Olimpico per affrontare la squadra di Gasperini . Immobile e compagni arrivano alla gara dopo la vittoria in extremis in Champions contro il Celitc , mentre i nerazzurri sono reduci dall’impegno in Europa League contro lo Sporting . Biancazzurri a caccia di certezze anche in campionato dati i pochi punti accumulati finora.

Gli uomini di tornano per affrontare la squadra di . e compagni arrivano alla gara dopo la vittoria in extremis in contro il , mentre i nerazzurri sono reduci dall’impegno in contro lo . Biancazzurri a caccia di certezze anche in campionato dati i pochi punti accumulati finora. Alle 18:00 c’è Cagliari-Roma. La squadra di Mourinho torna in campo dopo la sfida in Europa contro il Servette . I padroni di casa, invece, non riescono a invertire il trend negativo e proveranno l’impossibile per gioire della prima vittoria in campionato: finora, gli uomini di Ranieri hanno collezionato solo due punti, frutto dei pareggi con Torino e Udinese .

La squadra di torna in campo dopo la sfida in contro il . I padroni di casa, invece, non riescono a invertire il trend negativo e proveranno l’impossibile per gioire della prima vittoria in campionato: finora, gli uomini di hanno collezionato solo due punti, frutto dei pareggi con e . Alle 20:45 c’è Napoli-Fiorentina. L’ottava giornata di Serie A si chiude con la gara tra i partenopei e i Viola. Si attende un big match tra le mura dello stadio Diego Armando Maradona, seppur gli uomini di Garcia siano rimasti con l’amaro in bocca dopo la sconfitta per 2-3 contro il Real Madrid in Champions. La squadra di Italiano, invece, dopo la vittoria per 3-0 contro il Cagliari, ha disputato l’incontro in Conference contro il Ferencvaros.

