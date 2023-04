Serie A 2022-2023, Roma-Udinese: le probabili formazioni

Assente Dybala, prima punta tra i giallorossi sarà Belotti. Coppia Success – Beto in casa friulana, con Pereyra mezzala

16-04-2023 09:19

Paulo Dybala non ci sarà oggi nel posticipo domenicale delle 20:45 tra Roma e Udinese all’Olimpico. Riposo precauzionale per l’argentino dopo lo spavento contro il Feyenoord. José Mourinho sceglie Belotti come prima punta ed El Shaarawy in campo dal primo minuto. In casa friulana, invece, Pereyra sarà mezzala, con la coppia offensiva ormai collaudata composta da Success e Beto.

Ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Pellegrini, Matic, Spinazzola; El Shaarawy, Wijnaldum; Belotti. All. Mourinho.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All. Sottil.