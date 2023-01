04-01-2023 15:58

Il Milan inaugura il nuovo anno con la vittoria in trasferta maturata contro la Salernitana per 1-2. Vantaggio rossonero con la rete di Leao al 10′, bravo a concretizzare un assist di Tonali. Lo stesso numero 8 raddoppia poi al 15′, con i Campioni d’Italia in vantaggio per 0-2 all’intervallo. I padroni di casa accorciano all’83’ con Bonazzoli per l’1-2 definitivo. Si segnala, nella squadra di Davide Nicola, un’ottima prova del nuovo portiere, il messicano Ochoa.

Salernitana-Milan 1-2, Pioli: “Leao ha ancora tanto da dare a noi”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita, commentando così il successo contro la Salernitana: “Abbiamo giocato una bella partita ma ci sono tante situazioni che possiamo sviluppare meglio. Abbiamo iniziato bene ma non abbiamo avuto capacità, qualità e fortuna per chiudere la partita. Abbiamo lavorato bene, nonostante le amichevoli non positive. Questo è solo un piccolo passo prima di appuntamenti ancora più importanti. El esperienze negative ti fanno capire tante cose, con il PSV non eravamo soddisfatti, volevamo comunque ritrovare giocatori importanti come Leao, Theo e Giroud. Dobbiamo affrontare le partire sempre con convinzione, possiamo fare tanti punti. Leao? Il suo percorso di crescita qui non è terminato. Ma lo vedo positivo e non parlo solo di prestazioni, ma di atteggiamento in generale. Diventerà presto un campione, può fare di più. Oggi ha lavorato con il resto della squadra, per la squadra. Siamo soddisfatti e lo è anche lui. Non ha bisogno dei miei consigli, sa che qui si sta bene e vogliamo continuare a crescere e a vincere insieme”.

Salernitana-Milan 1-2, Tonali: “Nostro obiettivo rivincere lo scudetto”

Sandro Tonali ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN nell’immediato post-partita: “Non è facile vincere uno scudetto e nemmeno difenderlo. Sappiamo che non sarà facile mantenere questo livello fino alla fine della stagione ma vogliamo farlo perché siamo una squadra forte e questo è il nostro obiettivo. Leao? E’ sempre stato al centro del progetto, senza mai pensare al mercato. Vuole stare al Milan, si è visto anche oggi. Non possiamo fare altro che tenercelo stretto e volergli bene”.

Salernitana-Milan 1-2, Nicola: “Ochoa ha dimostrato il suo valore”

L’allenatore della Salernitana Davide Nicola ha commentato così la sconfitta della sua squadra subita contro il Milan: “Dopo più di un mese e mezzo la squadra ha risposto bene. Dalla metà campo in su abbiamo fatto bene ma indubbiamente i troppi errori difensivi hanno pesato. Accettiamo la sconfitta, dobbiamo lavorare e migliorare. Ochoa ha dimostrato quello che si dice di lui, conosce il ruolo e ha personalità. Bonazzoli? Non so di cosa di parli. Ha giocato quanto Dia e Piatek più o meno. La Salernitana in questo momento non ha problemi a proporre gioco, in difesa dobbiamo migliorare. Leao quando ha spazio diventa un grandissimo giocatore, abbiamo giocato alti ma non siamo riusciti spesso ad anticipare. L’idea di gioco è chiara, ci alziamo o abbassiamo in base all’avversario. Le uscite sono state in un timing giusto, a volte perdiamo aggressività e duelli individuali. Possiamo e dobbiamo migliorare in alcune dinamiche individuali. La squadra è stata costruita per giocare e deve esprimersi per quello che fa”.