Ancora un ultimo sforzo con l’Italia impegnata in Austria domenica prossima e poi per il calcio italiano sarà davvero letargo. A parte i Nazionali stranieri impegnati in Qatar per i Mondiali ahinoi senza gli azzurri, ci sarà un vero e proprio rompete le righe per le 20 squadre di serie A che a singhiozzo poi si ritroveranno tra amichevoli, ritiri al sole e preparazione in vista della ripresa dopo Natale.

Tempo di bilanci questo un po’ per tutti. Immancabili ancora una volta i nostri top e flop che hanno fatto la differenza, nel bene e nel male, per Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma sulla via della lotta per lo scudetto che in questo momento sembra prendere sempre di più la strada per il Vesuvio. E allora vediamo squadra per squadra, rigorosamente in ordine di classifica chi è stato bravo e chi ha deluso.

Napoli, top e flop: Osimhen, Kvaratskhelia, Kim e… tutti gli altri!

Kvaratskhelia 9 : e chi se lo aspettava. Forse solo Giuntoli. De Laurentiis ci sperava, Spalletti non è dato sapere se ci credesse fino in fondo. Kvara ha illuminato da subito il Napoli rivelandosi un fenomeno, forse qualcosa di più, un semi dio dal momento che qualcuno ha scomodato paragoni di un certo tipo per osannarlo. Non a caso il suo nome è diventato per molti Kvaradona. Insomma una piacevole sorpresa per tutti, forse anche per lui.

: ci ripetiamo il Napoli è stato superlativo in questa prima parte di stagione. Tutti hanno messo il loro mattone con grandi prestazioni per 15 giornate. Kim rivelazione alla faccia dei nostalgici di Koulibaly, Di Lorenzo campione buono pure per la Nazionale, Mario Rui ritrovato come mai; Lobotka, vedi Kim alla voce Fabian Ruiz; e così via… Flop Napoli: nessuno! Forse Meret in un paio di incertezze, idem Zielinski in qualche partita non proprio centrata, ma stiamo cercando il pelo nell’uovo…

Milan, top e flop: Giroud trascinatore, De Ketelaere fantasma

Giroud 8: un vero e proprio highlander che a suon di gol si è ripreso pure la maglia della Nazionale per i Mondiali. Lo scorso anno in molti dicevano fosse lui, l’attacco, il punto debole del Milan tricolore, perchè in contumacia Ibra non c’era sempre chi la metteva dentro di giustezza. Lui invece si è presentato tirato a lucido a 36 anni, a suon di gol, sempre o quasi decisivi, in serie A e in Champions. E quando non c’è si vede, come a Cremona.

Juventus, top e flop: Kostic un treno, Di Maria, Paredes non pervenuti

Kostic 7 : la stagione della squadra più controversa di questo inizio di stagione è svoltata anche grazie a lui, alle sue sgroppate. Ha cominciato timido, senza trovare passo e posizione. Nel 4-4-2 spesso fuori dal gioco. Con la difesa a tre invece ha svoltato, e la Juve con lui. Micidiale nelle ultime partite.

: il metronomo alla Pirlo/Pjanic che Allegri ha segnato il tempo per stare in panchina. E quelle volte che scendeva in campo erano più i passaggi sbagliati che il resto, roba da far rimpiangere Arthur. Pogba sv : e chi l’ha visto?

: e chi l’ha visto? Fagioli/Miretti 7: sono le belle speranze di una Juve che con loro in campo, più che con le stelle è rinata sulle proprie ceneri post fallimento Champions. Una bella speranza in chiave azzurra e per il 2023 bianconero.

Inter, top e flop: Dzeko intramontabile, Handanovic tramontato

Dzeko 8,5: doveva fare da “sparring” a Lukaku nella classica riedizione in chiave calcistica della parabola del “figliol prodigo” ed invece ha finito per prendersi tutta la scena con i suoi colpi, di testa, di piede, di fino, basta che vada in porta. Sempreverde.

Roma, top e flop: Dybala a mezzo servizio, Abraham desaparecido