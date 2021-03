Serie A, Udinese-Sassuolo: probabili formazioni

La sfida tra Udinese e Sassuolo costituisce un incrocio interessante tra due formazioni che viaggiano a braccetto: una vittoria e due pareggi nelle ultime tre partite, con i padroni di casa che hanno sfiorato l’impresa nell’ultimo turno, venendo raggiunti dal Milan all’ultimo secondo sul risultato di 1-1 su calcio di rigore. Per il Sassuolo, invece, rocambolesco 3-3 all’ultimo respiro contro il Napoli.

L’Udinese si prepara al match contro il Sassuolo con la rosa quasi al completo. Mister Gotti deve fare a meno dei soliti Pussetto e Jajalo, entrambi fuori fino al termine della stagione. Resta in dubbio Samir, fermato da un problema muscolare e quindi Gotti opterà per il solito collaudato 3-5-2.

Il Sassuolo ha qualche problema in più, soprattutto in difesa. Mister De Zerbi spera di recuperare Chiriches, ma ha out Romagna (operazione al tendine rotuleo). Indisponibili anche Boga (trauma ai flessori) e Bourabia (problema muscolare). L’allenatore dovrebbe cambiare diversi uomini rispetto all’ultima sfida con il Napoli, ma non il modulo: avanti con il 4-2-3-1

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente. All. Gotti

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Traoré, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

OMNISPORT | 05-03-2021 10:32