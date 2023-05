Serie A, volata salvezza: in quattro in gioco, Cremonese quasi fuori

Lecce (32 punti), Spezia (30), Verona (30) e Cremonese (24) ancora in lotta per non retrocedere insieme alla Sampdoria. Due dovranno dire addio alla Serie A.

15-05-2023 11:19

Finale appassionante per la corsa alla salvezza. A tre gare dalla fine del campionato, con la Sampdoria già retrocessa, quattro squadre in lotta per finire nella serie cadetta. Due capitoleranno.

Volata salvezza, Lecce e Spezia pronte a sfidarsi

In questo momento, la classifica è chiara. Salernitana ed Empoli, entrambe a 38 punti, sono praticamente salve. Con la Sampdoria già matematicamente in B, sono da definire le altre due squadre che retrocederanno. In gioco Lecce (32 punti), Spezia (30), Verona (30) e Cremonese (24).

Lecce e Spezia sono, attualmente, le più in forma. I salentini hanno conquistato un pareggio d’oro all’Olimpico contro la Lazio. Un punto che potrebbe valere tantissimo. Ancor più felice lo Spezia che, con la vittoria ai danni del Milan, ha agguantato il Verona a quota 30. Curiosamente, domenica prossima, è in programma Lecce-Spezia, di fatto uno spareggio salvezza, anche se un pareggio potrebbe anche avere un senso per entrambe.

Volata salvezza, il Verona deve cambiare marcia

Dopo l’impresa sul campo del Lecce, gli scaligeri sono crollati, in casa, con il Torino. Una sconfitta bruciante che ha permesso allo Spezia di ricucire lo strappo. Ora i gialloblù sono chiamati a fare l’impresa a Bergamo. Sabato, infatti, è in programma Atalanta-Verona.

Fare risultato è vitale per il Verona, considerato che Lecce e Spezia si sfideranno domenica. Il calendario dell’Hellas non è semplice. Dopo la trasferta sul campo della Dea, ci sarà la sfida casalinga con l’Empoli e, all’ultima giornata, l’insidiosa trasferta a San Siro con il Milan.

Volata salvezza, alla Cremonese servirebbe un miracolo

Matematicamente non è ancora spacciata ma, dopo la sconfitta all’Allianz Stadium con la Juventus, la Cremonese è vicinissima alla retrocessione. A -6 dal duo Spezia-Verona e con soli nove punti disponibili, i grigiorossi devono sperare in un vero e proprio miracolo per salvarsi.

Innanzitutto, serviranno i tre punti nel match di sabato, in casa, con il Bologna. Poi bisognerà vincere anche le ultime due gare con Lazio (trasferta) e Salernitana (in casa), sperando che due squadre avanti in classifica crollino. Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, non vuole sentir parlare di retrocessione: “Abbiamo un impegno importantissimo sabato col Bologna. Non vedo oltre”.