Serie B 14a giornata risultati: Sampdoria-Spezia 2-1, Depaoli ne fa due per Pirlo. Classifica aggiornata

Una doppietta dell'esterno regala il terzo successo consecutivo ai blucerchiati: debutto con sconfitta per il nuovo allenatore dello Spezia, D'Angelo.

24-11-2023 22:26

Torna in campo la Serie B dopo due settimane di sosta, un periodo di pausa che ha fatto registrare diversi cambi di allenatore. Debutto sulla panchina dello Spezia, ad esempio, per Luca D’Angelo, il tecnico che ha preso il posto di Massimiliano Alvini, esonerato dopo il brutto avvio di stagione dei liguri. Un esordio difficile e sfortunato per il nuovo trainer spezzino: a Marassi, infatti, ha vinto la Samp. L’anticipo della 14ma giornata del torneo cadetto ha visto infatti l’affermazione dell’undici di Pirlo, al terzo successo consecutivo: 2-1.

Sampdoria-Spezia 2-1: Depaoli determinante

Primo tempo di grande intensità a Marassi. All’11’ è la Sampdoria a sbloccare il risultato con Depaoli, che s’avventa su un pallone vagante in area dopo un tiro di Borini e batte Dragowski. La reazione dello Spezia è immediata e al 16′ arriva l’1-1: destro vincente di Kouda dopo una traversa colpita da Amian. Nella ripresa i ritmi s’abbassano, ma al 33′ i blucerchiati trovano la zampata vincente: traversone di Vieira, Depaoli è pronto alla girata a rete e sorprende ancora Dragowski, puntellando la panchina di Pirlo.

Risultati e programma della 14a giornata

Venerdì 24 novembre ore 20.30

Sampdoria-Spezia 2-1

Marcatori: 11′ Depaoli (Sa), 16′ Kouda (Sp), 78′ Depaoli (Sa)

Sabato 25 novembre ore 14

Bari-Venezia

Cittadella-Sudtirol

Como-FeralpiSalò

Cremonese-Lecco

Parma-Modena

Reggiana-Ascoli

Domenica 26 novembre ore 16.15

Pisa-Brescia

Catanzaro-Cosenza

Ternana-Palermo

La classifica aggiornata alla 14a giornata

Classifica: Parma 29, Venezia 27, Palermo 23, Modena e Cremonese 22, Como e Catanzaro 21, Cosenza e Cittadella 19, Bari 18, Pisa, Sudtirol e Sampdoria 16, Reggiana 15, Brescia 13, Ascoli e Lecco 12, Spezia 10, FeralpiSalò e Ternana 7.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

La classifica marcatori alla 14a giornata

Resta invariata la vetta della classifica marcatori di cadetteria con bomber Coda che si conferma attaccante di razza della serie B e precede tutti i colleghi con 9 reti fatte che stanno tenendo la Cremonese aggrappata ai piani alti della graduatoria. Alle sue spalle, staccato di un gol a quota 7, resta Casiraghi del Sudtirol e Benedyczak. L’altro attaccante del Parma Man è invece a quota 6 gol realizzati. A quota 5 il terzetto formato da Borini, Mendes e Vandeputte.

La classifica marcatori completa della serie B