Serie B 14esima giornata, il derby Samp-Spezia e gli altri big match: dove vederli in tv e in streaming

Ricco il programma della 14a giornata di Serie B, che si apre col derby ligure tra Samp e Spezia. Parma col Modena, Corini non può sbagliare a Terni

24-11-2023 11:25

La 14a giornata di Serie B si apre col botto: subito il derby ligure tra un Samp in ripresa e uno Spezia che riparte da D’Angelo. Ma il programma del sabato non è da meno: occhi puntati sul San Nicola per Bari-Venezia, mentre al Tardini va in scena un altro derby, quello emiliano tra Parma e Modena. Bisognerà attendere domenica per la sfida tutta calabrese tra Catanzaro e Cosenza.

Le gare del weekend in Serie B: si parte con Samp-Spezia

Stasera (ore 20:30) al Ferraris si sfidano le due squadre liguri retrocesse dalla Serie A. Partite con l’obiettivo tornare subito tra le big d’Italia, Sampdoria e Spezia si ritrovano invece nei bassifondi. Pirlo è in crescita: tre vittorie nelle ultime quattro partite e la voglia matta di scalare la classifica dopo aver scansato l’esonero.

Lo Spezia, invece, ha già cambiato allenatore: D’Angelo, chiamato a sostituire Alvini, debutta nel derby. Sarà una notte speciale per i fratelli Esposito: Sebastiano guida i blucechiati, Salvatore e Francesco Pio militano nella compagine ospite.

Le gare del sabato: esame Modena per il Parma, Venezia a Bari

La capolista Parma ospita il Modena al Tardini per un derby emiliano tutto da gustare tra due club che puntano al riscatto. La squadra di Pecchia viene dal ko di Lecco, i canarini dalla sconfitta interna con la Samp dopo tre successi di fila. Trasferta tosta per il Venezia secondo in classifica, di scena al San Nicola con un Bari reduce da sette punti nelle ultime tre gare e che ha perso finora una sola volta.

Curiosità per la prima di Fabregas al timone del Como, che ospita la FeralpiSalò. La Cremonese per il poker con il Lecco, Cittadella e Sudtirol si sfidano per i piani alti, mentre Reggiana e Ascoli vanno a caccia di punti pesanti.

Le sfide della domenica: Corini si gioca tutto a Terni

Alta tensione in casa Palermo: Corini, contestato dalla piazza ma confermato dalla società, non può permettersi il lusso di perdere con la Ternana, ultima in classifica. Il derby calabrese tra Catanzaro e Cosenza con vista playoff infiamma le piazze, il Pisa accoglie un Brescia in caduta libera.

Serie B, il programma della quattordicesima giornata

Venerdì 24 novembre

Sampdoria-Spezia (ore 20:30)

Sabato 25 novembre

Bari-Venezia (ore 14:00)

Cremonese-Lecco (ore 14:00)

Parma-Modena (ore 14:00)

Cittadella-Sudtirol (ore 14:00)

Reggiana-Ascoli (ore 14:00)

Como-FeralpiSalò (ore 14:00)

Domenica 26 novembre

Pisa-Brescia (ore 16:15)

Catanzaro-Cosenza (ore 16:15)

Ternana-Palermo (ore 16:15)

Dove vedere la Serie B in diretta tv e streaming

Non ci sono emittenti che abbiano l’esclusiva assoluta per trasmettere le gare di Serie B. Dunque, sarà possibile seguire la quattordicesima giornata di campionato in diretta tv su Sky, mentre in streaming basterà scaricare l’app SkyGo o Now Tv, sempre tramite abbonamento. Sarà inoltre possibile godersi i match anche su Dazn, la cui app è disponibile per smart tv, oltre che per pc, smartphone, tablet.