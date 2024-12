Serie B, si parte con Salernitana-Brescia: i big match e dove vederli in tv e in streaming

18esimo turno di B: riflettori puntati su Sassuolo-Palermo. La giornata si chiuderà con la sfida allo Zini tra Cremonese e Sampdoria: il programma

La Serie B entra nel vivo con la diciottesima giornata, la penultima del 2024. Ad aprire il turno sarà l’anticipo tra Salernitana e Brescia. Sabato e domenica, invece, saranno due giorni ricchi di appuntamneto interessanti: riflettori puntati sul big-match tra Sassuolo e Palermo. La giornata si chiuderà con Cremonese-Sampdoria.

Dove vedere tutte le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Tutte le partite della Serie B 2024-25, compresi playoff e playout, saranno tramesse in diretta in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire le gare attivando l’app su una smart TV, accedere dalla sezione dedicata su SkyQ o collegare dispositivi cone PlayStation, Xbox o TIMVISION Box.

Sarà possibile seguire i match anche i streaming con il servizio attivo sul sito web di DAZN e sull’app, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet tramite App Store o Google Play. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, sarà sufficiente selezionare la partita per godersi il match. Non è possibile accedere allo streaming di DAZN tramite Sky Go o l’app Sky.

Le gare della 18esima giornata di Serie B

Ad aprire il turno sarà l’anticipo tra Salernitana e Brescia, entrambe a caccia del riscatto. I granata, in zona playout con 17 punti, arrivano dal ko nel derby con la Juve Stabia, mentre la squadra di Bisoli, dopo lo 0-0 contro la Carrarese, vuole ritrovare la vittoria per invertire un periodo complicato. Si prosegue con un sabato ricco di emozioni. Si parte con Bari-Sudtirol. Al San Nicola, i pugliesi vogliono ripartire dopo la sconfitta col Pisa che ha interrotto una striscia positiva di 14 gare. Gli altoatesini, invece, cercano punti preziosi dopo un solo pareggio nelle ultime sei partite.

Sfida interessante quella tra Carrarese e Cosenza. I toscani, forti del fattore campo, puntano a replicare i successi contro Pisa e Palermo per risalire ulteriormente. I calabresi, reduci da due ko, devono smuovere la classifica per allontanarsi dalla zona calda. In contemporanea, Mantova-Frosinone: i lombardi, senza vittorie da quattro turni, ospitano la squadra di Greco che, nonostante il recente ko con il Sassuolo, vuole continuare la risalita verso una zona più tranquilla della classifica.

Il big match di giornata è Sassuolo-Palermo. Al Mapei, i neroverdi, leader della classifica con 40 punti, affrontano i rosanero desiderosi di riscatto dopo due ko consecutivi che li hanno estromessi dalla zona playoff. A seguire, Catanzaro-Spezia: i calabresi, lanciati da due vittorie pesanti, puntano a consolidare la posizione playoff. Lo Spezia, trascinato dai fratelli Esposito, mira al secondo posto approfittando di sfide delicate per le dirette concorrenti.

Al Tombolato, Cittadella e Reggiana si giocano punti vitali in uno scontro salvezza. I veneti, ultimi e senza vittorie dal 3 novembre, sfidano gli emiliani reduci dalla sconfitta nel derby col Modena. Il Pisa di Inzaghi, secondo a -3 dal Sassuolo, affronta un Modena rigenerato dopo il successo nel derby contro la Reggiana. Per i nerazzurri, una chance d’oro per accorciare sulla vetta.

Spettacolo tra “matricole” con Juve Stabia e Cesena, entrambe in lotta per il quarto posto e protagoniste di campionati sorprendenti. Le vespe, galvanizzate dalla vittoria nel derby con la Salernitana, ospitano i bianconeri, che nell’ultimo turno hanno mandato ko il Cosenza. A chiudere, Cremonese-Sampdoria allo Zini. I grigiorossi cercano continuità dopo un periodo altalenante, mentre i blucerchiati, in lotta per la salvezza, vogliono tornare al successo dopo il pari con lo Spezia e l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Roma di Ranieri.

Serie B, 18esima giornata: gli orari

Ecco il programma completo della 18esima giornata di Serie B: