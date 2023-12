Serie B 19esima giornata, è Boxing-Day: Samp e Bari per il treno playoff, il Brescia sfida il Parma

Non c’è un attimo di respiro per la serie B che scende in campo anche nel giorno di Santo Stefano: sfida tra deluse tra Sampdoria e Bari che cercano una scintilla, il Palermo ospita la Cremonese

26-12-2023 10:00

La Serie B non si ferma un attimo, è stato un Natale di lavoro per la serie cadetta che torna in campo oggi con la 19esima giornata. Un turno che si preannuncia di grande interesse con la sfida tra Sampdoria e Parma in programma questa sera alle 20.30 che mette di fronte due squadre che hanno cominciato con qualche passo falso di troppo la loro avventura.

Sampdoria-Bari: in palio i playoff

Le giornate diminuiscono, la distanza dalla vetta si allunga e per Sampdoria e Bari arriva il momento di cominciare di cominciare a mettere le marce alte se la speranza è quella di lottare per un posto tra le prime. 22 punti per entrambe dopo 18 giornate, pochi per le ambizioni delle due squadre. La Samp è reduce dalla sconfitta casalinga contro la FeralpiSalò, mentre il Bari dall’ennesimo pareggio (10) di una stagione in cui sono mancati gli acuti.

Parma a caccia dell’allungo

Dopo un paio di settimane complicate, il Parma ha ripreso la marcia con la vittoria casalinga contro la Ternana. La squadra di Pecchia sin dalla prima giornata ha messo a segno il suo tentativo di fuga e non vuole perdere tempo. Non sarà facile però sul campo del Brescia, che nonostante qualche battuta di arresto, si è dimostrata squadra solidissima e il successo sul campo del Catanzaro la pone a ridosso del gruppetto di testa.

Palermo-Cremonese: sfida per il vertice

Il Palermo si affida al Barbera per provare a dare un po’ di continuità ai suoi risultati. Troppo incostanti i rosanero fino a questo momento della stagione con tanti punti lasciati per strada. La Cremonese invece è in questo momento una delle squadre più in forma e dopo un inizio difficile si è portata ad un passo dalla vetta.

Serie B, 19esima giornata: il programma

26 dicembre ore 12.30

Reggiana-Catanzaro

26 dicembre ore 15

Spezia-Modena

Ascoli-Cittadella

Ternana-Pisa

Lecco-Sudtirol

Cosenza-Como

FeralpiSalò-Venezia

Brescia-Parma

26 dicembre ore 18

Palermo-Cremonese

26 dicembre ore 20.30

Sampdoria-Bari

La classifica: Parma 38, Venezia 34, Cremonese, Como e Cittadella 32, Catanzaro 30, Palermo 29, Modena 27, Brescia 25, Sampdoria e Bari 22, Cosenza e Pisa 21, Reggiana e Sudtirol 20, Ternana e Lecco 17, Ascoli e Spezia 16, FeralpiSalò 13.

Serie B: la classifica marcatori