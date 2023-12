Serie B risultati 18a giornata: Parma campione d'inverno, frena il Venezia, crolla lo Spezia. Classifica

Il Parma supera la Ternana e prende il largo in classifica nella 18esima giornata di Serie B: Venezia fermato dal Lecco, volano Cremonese e Cittadella, pari tra Como e Palermo.

23-12-2023 16:18

Il Parma è campione d’inverno della Serie B con una giornata d’anticipo. Salgono a quattro le lunghezze di vantaggio degli emiliani sulla seconda classificata, il Venezia, dopo le prime gare della diciottesima giornata. Tre a uno degli emiliani sulla Ternana e pari interno, 2-2, per i lagunari contro il Lecco. Pirotecnico 3-3 tra Como e Palermo, mentre dà spettacolo la Cremonese che risolve in un tempo la pratica Modena. Crolla lo Spezia, travolto dal Cittadella.

Cittadella-Spezia 4-1: decisivi Pittarello e Maistrello

Battuta d’arresto pesante per lo Spezia, sempre più giù in classifica dopo la goleada subita a Cittadella. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui la differenza la fa un gol di Carriero su sponda di Pandolfi per i veneti, i liguri tornano in parità grazie a una rete di Moro nella ripresa. La differenza, però, la fa la premiata ditta Pittarello-Maistrello nel finale per il Cittadella: tre gol, due per il primo e uno per il secondo, per il definitivo 4-1.

Rivivi le emozioni di Cittadella-Spezia

Como-Palermo 3-3: pari spettacolo nell’ultima di Fabregas

Tre a tre tra il Como e il Palermo. Difesa colabrodo per i rosanero, che pure sbloccano il risultato al 17′ del primo tempo con Di Francesco. Nella ripresa dopo 28 secondi Cutrone firma il pareggio e al 13′ Gabrielloni completa la rimonta per i lariani. Finita? No. Segre e Graves, entrambi di testa, portano in vantaggio il Palermo, che però a tempo scaduto subisce il rigore del pari, trasformato da Verdi, e rimane in dieci per l’espulsione di Marconi, reo di aver rifilato un pugno a Curto costato il penalty (assegnato da Pairetto dopo consulto Var). Fabregas pareggia e saluta: dalla prossima in panchina ci andrà Roberts.

Cremonese-Modena 4-0: doppietta di Pickel per i grigiorossi

Alla Cremonese basta un tempo per sbarazzarsi del Modena. Finisce 4-0 allo Zini e la formazione grigiorossa può proseguire la sua scalata alle zone altissime della graduatoria. Risultato che si sblocca dopo appena 16′ per merito di Collocolo, poi è Pickel a salire in cattedra con una doppietta, inframezzata dalla rete di Ghiglione. Risultato finale: 4-0 per la Cremonese, col Modena che nella ripresa riesce solo a evitare altri guai.

Parma-Ternana 3-1: Man of the match, poi Cyprien e Bernabé

Successo in rimonta per la capolista Parma, che va sotto in avvio dopo pochi minuti contro la Ternana – rete del solito Raimondo, in gran forma nelle ultime settimane – ma poi ribalta la situazione e vince 3-1. Ci pensa Man a firmare la rete del pareggio dopo soli due minuti, poi nella ripresa è Cyprien, col suo primo gol dell’esperienza italiana, a portare avanti i ducali. Al 10′ la terza rete, con Bernabé a segno su assist – indovinate un po’ – di Man.

Venezia-Lecco 2-2: Ionita regala un punto ai lombardi

Spettacolo ed emozioni anche nel match tra Venezia e Lecco. Un testa-coda tra la seconda e la penultima forza del campionato, chiusosi in parità. A passare in vantaggio nel primo tempo è proprio il Lecco su rigore al 21′: Lepore non sbaglia dal dischetto. Risposta del Venezia nella ripresa. Splendido il gol dell’1-1 di Johnsen al 12′, mentre tre minuti dopo è Tessmann a firmare il sorpasso. Ma al 26′ Ionita, su sponda di Novakovic, regala ai lombardi un punto d’oro.

Serie B: risultati e marcatori della 18esima giornata

Sabato 23 dicembre ore 14

Cittadella-Spezia 4-1

Marcatori: 16′ pt Carriero (C), 16′ st Moro (S), 30′ st e 36′ st Pittarello (C), 41′ st Maistrello

Como-Palermo 3-3

Marcatori: 17′ pt Di Francesco (P), 1′ st Cutrone (C), 13′ st Gabrielloni (C), 18′ st Segre (P), 37′ st Graves (P), 47′ st rig. Verdi (C)

Cremonese-Modena 4-0

Marcatori: 16′ pt Collocolo, 29′ pt Pickel, 31′ pt Ghiglione, 38′ pt Pickel

Parma-Ternana 3-1

Marcatori: 8′ pt Raimondo (T), 10′ pt Man (P), 6′ st Cyprien (P), 10′ st Bernabé (P)

Venezia-Lecco 2-2

Marcatore: 21′ pt rig. Lepore (L), 12′ st Johnsen (V), 15′ st Tessmann (V), 26′ st Ionita (L)

Sabato 23 dicembre ore 15

Catanzaro-Brescia in corso

Marcatore: 10′ pt Ambrosino, 13′ pt Vandeputte

Sabato 23 dicembre ore 16.15

Bari-Cosenza

Pisa-Ascoli

Sampdoria-FeralpiSalò

Sudtirol-Reggiana

Serie B: la classifica aggiornata

Parma in fuga in classifica dopo la vittoria sulla Ternana.

Classifica:Parma 38, Venezia 34, Cremonese, Como e Cittadella 32, Catanzaro 30, Palermo 29, Modena 27, Sampdoria e Brescia 22, Bari 21, Cosenza e Sudtirol 20, Pisa 18, Ternana, Lecco e Reggiana 17, Spezia e Ascoli 16, FeralpiSalò 10.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Serie B: la classifica marcatori

Una coppia guida la classifica marcatori della serie B con Casiraghi e Coda a quota 9 gol. Alle loro spalle c’è un gruppetto a 7 formato dall’attaccante polacco del Parma Benedyczak, da Brunori del Palermo, da Mendes dell’Ascoli, Man del Parma e Raimondo della Ternana.

Serie B: la classifica marcatori completa