Serie B, i calendari: le date, le soste, dove vederlo in tv e in streaming

Squadre, turni infrasettimanali e Coppa Italia: tutto ciò che c'è da sapere sul campionato cadetto. A La Spezia verrà presentato anche il nuovo Kombat Ball

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Cresce l’attesa per l’inizio della Serie B 2024/25, che prenderà il via nel weekend compreso tra venerdì 16 e lunedì 19 agosto. Con 38 giornate di emozioni prima dei decisivi playoff e playout, il campionato cadetto si appresta a regalare spettacolo. Domani, mercoledì 10 luglio, è previsto il sorteggio del calendario. Anche quest’anno, come nella passata stagione, sarà adottato il criterio asimmetrico.

Serie B, le date: quando inizia, soste e fine

La Serie B 2024/25 inizierà venerdì 16 agosto e si concluderà venerdì 9 maggio 2025, prima di dare spazio ai playoff e ai playout. Sono previsti quattro turni infrasettimanali: martedì 27 agosto, martedì 29 ottobre, giovedì 26 dicembre e giovedì 1 maggio 2025. Quindi, si tornerà in campo sia per Santo Stefano sia per la Festa dei Lavoratori. Sono previste altrettante soste per gli impegni delle nazionali, programmate per sabato 7 settembre, sabato 12 ottobre, sabato 16 novembre e sabato 22 marzo 2025.

Coppa Italia 2024/25: quando si gioca

Oltre alle date della regular season, sono state ufficializzate anche quelle della Coppa Italia 2024/25. Nel primo turno, in programma il 4 agosto, scenderanno in campo le neopromosse Cesena, Mantova, Juve Stabia e Carrarese. Nel secondo turno, invece, ci sarà l’esordio della Sampdoria, prevista per domenica 11 agosto. Il terzo turno si giocherà mercoledì 25 settembre, mentre per gli ottavi di finale bisognerà aspettare dicembre.

Serie B 2024/25, le squadre

Di seguito, l’elenco delle venti squadre che parteciperanno alla prossima Serie B:

Mantova (Promossa dalla Lega Pro)

Cesena (Promossa dalla Lega Pro)

Juve Stabia (Promossa dalla Lega Pro)

Carrarese (Promossa dalla Lega Pro)

Salernitana (Retrocessa dalla Serie A)

Sassuolo (Retrocessa dalla Serie A)

Frosinone (Retrocessa dalla Serie A)

Cremonese

Catanzaro

Palermo

Sampdoria

Brescia

Sudtirol

Reggiana

Cosenza

Pisa

Cittadella

Modena

Spezia

Bari

Serie B 2024/25, la data del sorteggio e dove vederlo in diretta tv e streaming

Inizia il countdown per il sorteggio del calendario di Serie B 2024/25. Mercoledì 10 luglio, in Piazza Europa a La Spezia, verranno svelate le trentotto giornate della regular season del campionato cadetto, che determineranno le due squadre promosse in Serie A e le tre retrocesse in Serie C, prima di playoff e playout. In occasione della 93esima edizione del “Campionato degli italiani”, verrà presentato anche il nuovo Kombat Ball Serie BKT 2024-25, firmato Kappa. L’evento, che vedrà la partecipazione di ospiti come Totò Di Natale, Daniele Cacia e Marco Sansovini, sarà visibile dalle ore 19 sui canali social della Lega B, oltre che su YouTube, Facebook e il portale Sport Mediaset.