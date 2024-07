Serie B, terremoto sulle panchine: tanti cambi e qualche ritorno

Il Bari ha deciso di ripartire da una nuova guida tecnica, dopo una stagione deludente culminata con la salvezza ai playout. Il club pugliese ha scelto Moreno Longo per rilanciarsi. Situazione diversa per il Cesena, ma con la stessa decisione. Dopo aver salutato Domenico Toscano, ora passato al Catania, il club neopromosso affronterà la Serie B con Michele Mignani al timone.

Anche il Cosenza ha optato per un cambiamento, scegliendo Massimiliano Alvini come successore di Viali. Il Frosinone, retrocesso, si affiderà a Vivarini per risalire la china. Al Catanzaro, invece, è stato scelto Fabio Caserta, con l’obiettivo dichiarato di tornare in Serie A. Simili ambizioni per il Sassuolo, che riparte con il Campione del Mondo Fabio Grosso in panchina. Il Palermo punta alla massima serie e ha ingaggiato Dionisi, reduce da tre anni di esperienza in Serie A con il Sassuolo.

La Reggiana, che ha raggiunto la salvezza nell’ultimo campionato con Alessandro Nesta, ora al Monza, si affiderà a William Viali per replicare il successo. Il Pisa, dopo la separazione da Aquilani, riparte con Filippo Inzaghi, desideroso di riscatto dopo l’esonero a Salerno. La Salernitana, invece, ha vissuto un periodo tumultuoso in panchina: dopo aver ufficializzato Sottil, che ha subito lasciato il club per problemi societari, ha affidato la squadra a Martusciello, ex vice di Sarri alla Lazio.