Serie B, si parte con Brescia-Salernitana: programma, orari e dove vedere le gare in tv

Il 25esimo turno di Serie B si apre con Brescia-Salernitana. Cresce l'attesa per Pohjanpalo: il Palermo sarà ospite dello Spezia. Programma completo

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

La 25esima giornata di Serie B si apre con l’anticipo Brescia-Salernitana. La capolista Sassuolo sarà ospite del Mantova, mentre Pisa e Spezia se la vedranno rispettivamente con Cittadella e Palermo. Cresce l’attesa anche per il derby tra Reggiana e Cesena. A chiudere il turno sarà Juve Stabia-Bari.

Dove vedere tutte le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Tutte le partite della Serie B 2024-25, compresi playoff e playout, saranno tramesse in diretta in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire le gare attivando l’app su una smart TV, accedere dalla sezione dedicata su SkyQ o collegare dispositivi come PlayStation, Xbox o TIMVISION Box.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sarà possibile seguire i match anche i streaming con il servizio attivo sul sito web di DAZN e sulla app disponibile gratuitamente su smartphone e tablet tramite App Store o Google Play. Una volta sottoscritto l’abbonamento ed effettuato il login sarà sufficiente selezionare la partita per godersi il match. Non è possibile accedere allo streaming di DAZN tramite Sky Go o l’app Sky.

(abbonati qui a Dazn)

Serie B, 25^ giornata: i match

La 25esima giornata di Serie B si apre con l’anticipo tra Brescia e Salernitana, sfida cruciale in ottica salvezza. Stessa situazione al “Marulla”, dove il Cosenza, fanalino di coda a -9 dalla zona sicura, ospita la Carrarese. Turno delicato anche per il Frosinone, impantanato in zona retrocessione, che farà visita a un Catanzaro in piena corsa playoff. La capolista Sassuolo, invece, proverà a difendere il primato (+2 sul Pisa, +7 sullo Spezia) contro un Mantova alla ricerca di punti.

Occhi puntati anche sulla Reggiana, attesa dal derby con il Cesena: i granata vogliono allontanarsi dalla zona calda, mentre i bianconeri devono reagire dopo il ko con il Catanzaro e una sola vittoria nelle ultime cinque gare. Sfida complicata per il Cittadella, in cerca di punti salvezza, che se la vedrà con il Pisa di Filippo Inzaghi. E proprio il Cittadella dovrà guardarsi alle spalle dalla Sampdoria, che punta a sorpassare la squadra di Dal Canto battendo il Modena. Non sarà semplice, però, perché i Canarini sono reduci da una striscia positiva che li ha rilanciati nella corsa playoff.

Allo Zini, la Cremonese ha l’obbligo di tornare al successo davanti al proprio pubblico, ma dovrà vedersela con un Sudtirol in grande fiducia dopo le vittorie contro Frosinone e Reggiana. Riflettori puntati su Spezia-Palermo: i liguri vogliono restare in scia di Pisa e Sassuolo, mentre i rosanero cercano continuità e si affidano al neoacquisto Pohjanpalo per fare la differenza. La giornata si chiuderà con Juve Stabia-Bari, una sfida che potrebbe regalare emozioni fino all’ultimo minuto.

Serie B, 25^ giornata: gli orari

Di seguito il programma completo della 25^ giornata del campionato di Serie B e gli orari di inizio degli incontri:

Brescia-Salernitana venerdì 7 febbraio ore 20:30

Cosenza-Carrarese sabato 8 febbraio ore 15

Frosinone-Catanzaro sabato 8 febbraio ore 15

Mantova-Sassuolo sabato 8 febbraio ore 15

Pisa-Cittadella sabato 8 febbraio ore 15

Sampdoria-Modena sabato 8 febbraio ore 17:15

Cremonese-Südtirol domenica 9 febbraio ore 15

Reggiana-Cesena domenica 9 febbraio ore 15

Spezia-Palermo domenica 9 febbraio ore 15

Juve Stabia-Bari domenica 9 febbraio ore 17:15

Classifica Serie B 2024/25