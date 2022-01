14-01-2022 23:05

Nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie B l’Ascoli ha battuto 4-2 in trasferta la Ternana. Doppietta di Maistro al 20’ e al 23’, Caligara triplica su rigore al 42’, quarto gol di Baschirotto al 75’ per i marchigiani. Per gli umbri a segno Falletti al 57’ e Peralta al 94’.

OMNISPORT