Serie B, 6° giornata: vincono Reggina e Parma

17-09-2022 16:17

Nel pomeriggio di oggi si sono giocate le partite valide per la sesta giornata di Serie B. Andiamo a vedere i risultati delle gare a cominciare dalla vittoria del Parma in casa dell’Ascoli per 3-1. A segno Tutino, Ingelse e Man.

Vince in trasferta 1-0 il Bari contro la corazzata Cagliari, stesso risultato col quale il Frosinone batte il Palermo.

Spettacolare 3-3 tra Como e Spal in Lombardia, mentre non ha particolari problemi la Reggina di Pippo Inzaghi a battere 3-0 il Cittadella-

Infine, due pareggi per 1-1 tra Venezia-Pisa e Sudtirol-Cosenza.