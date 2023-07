Serie B al via il 18-19 agosto: nessun rinvio, nel calendario una X e una Y

La decisione al termine dell'Assemblea della Lega di Serie B: si parte regolarmente, senza aspettare i verdetti dei tribunali e in difesa del format ordinario.

31-07-2023 18:54

La serie B a venti squadre non si tocca. Le società del campionato cadetto, riunite in Assemblea, lo hanno ribadito a chiare lettere, anche se nel corso della riunione presieduta da Mauro Balata non sono mancati momenti di tensione. Nessuna apertura a soluzioni ponte (21 o addirittura 22 squadre), nessun rinvio dell’inizio del campionato in attesa delle decisioni dei tribunali. I club di serie B, anzi, si sono detti pronti a una soluzione clamorosa: partire il 18-19 agosto con una X e una Y nel calendario.

L’Assemblea della Lega Serie B: “Via il 18-19 agosto”

No a rinvii, insomma. Il campionato prenderà il via regolarmente nei tempi stabiliti, anche se un paio di partite dovranno essere recuperate successivamente: quelle riguardanti le squadre contrassegnate da una X (Perugia o Lecco) e da una Y (Brescia o Reggina). La decisione, unanime, è stata presa al termine del confronto in Lega. Riunione cominciata alle 13 nella sede di via Rosellini a Milano e conclusa dopo alcune ore. La palla, adesso, passa al Consiglio federale convocato per venerdì. Dovesse arrivare il via libera, si comincerà – appunto – con le letterine sul calendario, in attesa che i tribunali esprimano i loro verdetti.

Assemblea Serie B, il comunicato ufficiale

Questa la nota diffusa al termine della riunione: “Le società si sono dette unanimi nella volontà di rispettare il via del campionato, così come deciso in sede di calendario, per il 19 agosto, con l’open day il 18 agosto. In questo modo i club hanno voluto dare un messaggio forte di certezza verso il valore del calcio giocato, verso i tifosi e di difesa della reputazione della Serie B messa alla prova dai ricorsi frutto di norme obsolete e di situazioni estranee alla Lega B“. “Una strategia rafforzata, inoltre, dalla costituzione al Tar per il mantenimento del format a 20 squadre, per la garanzia dei principi di equa competizione e, infine – si legge ancora nella nota diffusa dalle diciotto formazioni certe di disputare la serie B 2023-24 – per proseguire il cammino di valorizzazione che la B ha intrapreso negli ultimi anni e che ha prodotto un miglioramento della visibilità e dei ricavi”.

La serie B compatta in difesa del format a venti squadre

Già ieri la Lega Serie B, attraverso un’altra nota, aveva infatti annunciato l’intenzione di presentarsi compatta al Tar del Lazio per difendere le proprie posizioni: “Siamo determinati a difendere il format a venti squadre”. E ancora: “Il campionato deve essere una competizione a venti squadre poste tutte nelle stesse condizioni a tutela della competitività e della par condicio tra i club”, in modo da “garantire ai tifosi una competizione onesta, leale e accattivante”.