I pugliesi hanno battuto per 1-0 il Sudtirol

02-06-2023 22:43

Il Bari ha battuto per 1-0 il Sudtirol al San Nicola e si è qualificato per la semifinale dei playoff di Serie B, dove affronterà la vincente dell’altra partita tra Cagliari e Parma.

Il gol di Benedetti al 70′ con un tiro dal limite ha permesso ai pugliesi, rimasti in 10 alla fine del primo tempo per l’espulsione di Ricci, di pareggiare la sconfitta della partita d’andata. Al triplice fischio a qualificarsi sono i Galletti in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season.