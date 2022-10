Serie B: Bari vincente a Venezia, sorridono Ternana e Modena

08-10-2022 16:51

Si completerà domani, domenica, il turno di serie B attualmente in corso di svolgimento, ma può già mettere in bacheca verdetti importanti.

Innanzitutto quello della prima della classe Bari, capace di soffrire in quel di Venezia ma anche di avere la meglio per 2-1 grazie ai gol di Antenucci e Cheddira su rigore, nel mezzo la rete del momentaneo 1-1 di Ceccaroni.

Molto bene anche la Ternana che schiaccia il Palermo con un secco 3 a 0 firmato Partipilo, Palumbo e Moro.

Impattano Brescia e Cittadella, 1 a 1 il finale con Antonucci che risponde ad Aye.

Vittoria in trasferta anche per il Modena, ad Ascoli passa 2-1 in rimonta: la sblocca Dionisi, la ribaltano Falcinelli e Dijly Diaw allo scadere.

A reti inviolate Pisa – Parma proprio come l’anticipo di venerdì tra Genoa e Cagliari.