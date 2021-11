Serie B: colpo dell'Alessandria, il Frosinone rallenta il Lecce

20-11-2021 18:23

Colpo esterno dell’Alessandria nella 13ª giornata di Serie B. La squadra di Moreno Longo ha infatti sbancato per 3-2 il campo della Spal: si è deciso tutto nel primo tempo con i grigi due volte in svantaggio i grigi, ma capaci di rimontare e di segnare il gol della vittoria con Arrighini al 38′.

Per i piemontesi è la terza vittoria del suo campionato, la prima in trasferta dopo quelle al “Moccagatta” contro Cosenza e Crotone: l’Alessandria sale così a quota 11, accorciando sensibilmente la classifica nella parte bassa e inguaiando anche la Spal, che ha solo tre punti in più.

Nelle altre partite delle 14 pareggi tra Ternana e Cittadella e tra Frosinone e Lecce, mentre l’Ascoli è passato di misura sul campo del Pordenone balzando in zona playoff. Il Perugia torna alla vittoria affossando il Crotone di Pasquale Marino.

Risultati e marcatori:

Frosinone-Lecce 0-0

Perugia-Crotone 2-0 (36′ LisI; 86′ Matos)

Pordenone-Ascoli 0-1 (41′ Salvi)

Spal-Alessandria 2-3 (21′ Mancosu (S); 23′ Chiarello (A); 28′ Dickmann (S); 34′ Corazza (A); 38′ Arrighini (A))

Ternana-Cittadella 1-1 (23′ Vita (C); 69′ Partipilo (T))

