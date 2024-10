Cremonese, esonerato Stroppa arriva Corini: dopo Pirlo alla Samp, salta la seconda panchina di Serie B

I grigiorossi cambiano in panchina dopo l'avvio a singhiozzo e si preparano ad accogliere il tecnico fermo dallo scorso aprile dopo l'esonero dal Palermo

Cambio di guida in casa Cremonese. Dopo un avvio a rilento, i grigiorossi hanno deciso di esonerare Giovanni Stroppa. Già individuato nell’ex tecnico del Palermo, Eugenio Corini, il sostituto dell’allenatore lodigiano che l’anno passato era subentrato in corsa a Davide Ballardini raggiungendo la finale playoff.

Il secondo esonero in Cadetteria

Dopo la separazione di Andrea Pirlo dalla Sampdoria, avvenuta a fine agosto con l’approdo sulla panchina blucerchiata di Andrea Sottil, salta la seconda panchina della Cadetteria. A pagare un avvio a singhiozzo e che mal si sposa con le ambizioni di promozione in Serie A, è Giovanni Stroppa, che in serata è stato ufficialmente sollevato dalla carica di tecnico della Cremonese con una nota ufficiale del club.

Un avvio da montagne russe

L’ex tecnico del primo storico Monza in Serie A era subentrato nella passata stagione a Davide Ballardini, guidando la squadra grigiorossa fino alla finale playoff, persa contro il Venezia. La debacle a un passo dal sogno aveva convinto la dirigenza lombarda a confermare la fiducia a Stroppa. Una fiducia che si è, però, infranta su un cammino da montagne russe in questo avvio di stagione.

Fatale il pareggio con il Bari

Nelle prime sette uscite stagionali in Serie B, la Cremo ha, infatti vinto appena tre volte, incassando tre sconfitte e due pareggi, uno dei quali proprio nell’ultima gara di campionato contro il Bari, chiusa sul punteggio di 1-1 con la rete di Sernicola al 70′ a pareggiare il vantaggio di Lasagna per i galletti e a evitare la quarta sconfitta in Serie B. Il punto, che lascia la Cremonese al settimo posto, con otto lunghezze di ritardo dal Pisa capolista, non è, però, bastato per salvare la panchina di Stroppa.

Il comunicato dell’esonero

Questo il comunicato con cui i grigiorossi annunciano l’addio: “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Giovanni Stroppa. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”.

Corini indiziato numero uno

La scelta del nuovo mister, che potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere già stata fatta, con il ritorno in panchina di Eugenio Corini, fermo dallo scorso aprile dopo l’esonero dal Palermo che portò in rosanero Michele Mignani, attuale tecnico del Cesena. In rosanero, infatti, nel frattempo è approdato l’ex Sassuolo, Alessio Dionisi. Corini, o chi per lui, avrà due una decina di giorni per preparare l’insidiosa trasferta con la Juve Stabia, una gara da non fallire per una squadra con l’ambizione di tornare tra le grandi del calcio italiano.