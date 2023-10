Serie B, riflettori su Como-Catanzaro: tutti i big-match e dove vederli in tv e in streaming

Tutto pronto per l'undicesima giornata di Serie B. Match ostici per il Parma e il Catanzaro, il Palermo li mette nel mirino: il programma e gli orari del prossimo turno.

27-10-2023 11:36

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Si accendono i riflettori sull’undicesima giornata di Serie B, con tante partite interessanti e storie che possono prendere una nuova strada. Le luci puntano su Como-Catanzaro, Ascoli-Parma e Palermo-Lecco, tre match molto ostici per le tre pretendenti alla promozione, senza dimenticare i colpi di scena di un campionato molto dinamico. Pirlo affronterà il SudTirol per confermarsi e rimettere la Sampdoria al centro del copione per ritagliare alla Sampdoria un ruolo da protagonista, che per ora non ha avuto.

La panoramica di giornata

Apre le danze l’anticipo del venerdì con la sfida tra Cittadella e Cremonese, entrambe alla ricerca di punti per risollevarsi in classifica e puntare la zona playoff. La Sampdoria di Pirlo fa visita al Sudtirol per cercare continuità di risultati, dopo la vittoria firmata Borini nello scorso turno. Sfida tra neopromosse al Turina tra FeralpiSalò e Reggiana. Il Catanzaro, sorpresa della Serie B, vola a Como, per uno dei match più interessanti di giornata. Lo Spezia, in serie positiva da quattro giornata, ospita il Cosenza. Mentre la capolista Parma deve superare l’ostacolo Ascoli per mantenere la vetta.

La domenica sportiva si tinge di spettacolo con un Brescia-Bari dal retrogusto di Serie A. Il Il Palermo apre le porte al Lecco, due squadre dai sentimenti opposti: i rosanero sognano la promozione, i blucelesti invece possono leggermente sorridere dopo i tre punti contro il Pisa, ma devono scrollarsi di dosso l’ultima posizione. Modena-Ternana e Venezia-Pisa chiudono il programma.

Serie B, il programma dell’11ª giornata

Il prossimo turno di Serie B sarà suddiviso in tre giorni: si parte con l’anticipo del venerdì e si chiude con i posticipi della domenica, che non saranno solo due, ma ben quattro. Non giocherà nessuno di lunedì, per favorire una migliore preparazione alle partite di Coppa Italia. Di seguito il programma dell’undicesima giornata:

Venerdì 27 ottobre

CITTADELLA-CREMONESE ore 20.30

Sabato 28 ottobre

SPEZIA-COSENZA ore 14.00

SUDTIROL-SAMPDORIA, ore 14.00

COMO-CATANZARO, ore 14.00

FERALPISALÒ-REGGIANA, ore 14.00

ASCOLI-PARMA, ore 16.15

Domenica 29 ottobre

PALERMO-LECCO, ore 16.15

BRESCIA-BARI, ore 16.15

VENEZIA-PISA, ore 16.15

MODENA-TERNANA, ore 16.15

Dove vedere la Serie B in tv e streaming

Non ci sono emittenti che abbiano l’esclusiva assoluta per trasmettere le partite della Serie B. Dazn copre tutte le gare della stagione regolare e dei playoff. Sky trasmette tutto il campionato e i match si possono anche vedere in streaming acquistando un pacchetto su NowTv o sull’applicazione Sky Go, se compresa nell’abbonamento sottoscritto.