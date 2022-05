Serie B: il Monza batte 2-1 il Pisa nella finale d'andata

26-05-2022 23:18

Va al Monza il primo round della finale dei playoff di Serie B ma il Pisa, con un gol nel recupero, mantiene vive le speranze per tornare in Serie A e per negare questo storico traguardo ai brianzoli, che nella massima serie non ci sono mai stati. Al Brianteo finisce 2-1 per i padroni di casa che vanno in vantaggio al 9’ con Dany Mota, servito da Churria a conclusione di un contropiede iniziato da lui stesso. Poi al 74’ raddoppia Gytkaer che mette in rete di testa una respinta di Nicolas su un indemoniato Dany Mota, che aveva provato anche lui di testa. Ma al 93’ arriva la capocciata vincente di Berra che accorcia le distanze e rimette tutto in discussione.