Serie B, la Ternana batte il Crotone e vede la zona playoff

29-11-2021 23:02

La Ternana ha piegato per 1-0 il Crotone nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Al Liberati la squadra di Lucarelli si è imposta di misura grazie alla rete di Falletti all’11’. I padroni di casa sono restati in 10 al 40′ per l’espulsione per doppia ammonizione di Proietti, ma hanno resistito fino al triplice fischio.

Grazie a questa vittoria, la Ternana si porta al decimo posto, a -1 dalla zona playoff, mentre il Crotone, al terzo ko di fila, resta terzultimo.

OMNISPORT