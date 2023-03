Serie B: ok Genoa, il Cosenza affonda la Spal

Il Grifone ha superato di misura la Ternana

12-03-2023 18:29

Vittoria preziosa del Genoa in una delle partite domenicali di Serie B: la squadra di Gilardino ha piegato per 1-0 la Ternana grazie alla rete di Badelj al 13′. Un successo che permette ai rossoblu di confermarsi in seconda posizione, a -9 dalla capolista Frosinone.

Nell’altra partita della domenica vittoria d’oro del Cosenza in casa contro la Spal (1-0) nello scontro salvezza: Brescianini ha firmato la sconfitta dei ferraresi, che precipitano all’ultimo posto con il Brescia. Cosenza ora terzultimo. Corsa per la salvezza più accesa che mai.