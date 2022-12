Serie B, Pavoletti fa sorridere il Cagliari

11-12-2022 14:55

Il Cagliari centra la 4^ vittoria casalinga del suo tribolato torneo, ma fatica anche contro il Perugia: dopo il doppio vantaggio firmato da Pavoletti e Lapadula, un errore di Capradossi regala a Strizzolo il 2-1: a inizio ripresa è un’altra disattenzione isolana a regalare il pari agli umbri dal dischetto e occorre ancora il guizzo di Pavoletti nel finale per scacciare i fantasmi della discontinuità.

Cagliari-Perugia 3-2 (2-1)

Marcatori: 20′ Pavoletti (C), 27′ Lapadula (C), 29′ Strizzolo (P), 9′ st Casasola rig. (P), 36′ st Pavoletti (C).

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Capradossi (76′ Viola), Obert, Barreca (59′ Carboni); Nandez (76′ Altare), Makoumbou, Deiola (76′ Kourfalidis); Falco (65′ Luvumbo); Lapadula, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Lolic, Goldaniga, Cavuoti, Lella, Millico, Pereiro. Allenatore: Liverani.

Perugia (3-5-2): Gori; Dell’Orco, Curado, Sgarbi (88′ Lisi); Paz, Santoro, Kouan, (61′ Luperini) Iannoni, Casasola; Olivieri (76′ Di Serio), Strizzolo (61′ Melchiorri). A disposizione: Abibi, Rosi, Angella, Vulikic, Bartolemei, Di Serio, Lisi, Beghetto. Allenatore: Castori.

Ammoniti: Pavoletti (C), Olivieri (L), Luvumbo (C).