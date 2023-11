Serie B, Pirlo si gioca tutto col Palermo, occhio a Bari-Ascoli, dove vedere tutte le gare in tv

Occhi puntati sul Ferraris: Pirlo si gioca la panchina della Samp nel big match di Serie B col Palermo. Il Parma col Südtirol per tentare la fuga

03-11-2023 10:40

Tutto pronto per la 12a giornata di Serie B. Occhi puntati sul Ferraris, dove Andrea Pirlo si gioca la panchina della Sampdoria nel difficile incontro con l’ambizioso Palermo di Corini. La capolista Parma ospita il Südtirol, Bari a caccia di conferme con l’Ascoli, mentre la rivelazione Catanzaro intende riprendere la marcia col Modena.

Serie B, 12ª giornata: Sampdoria-Palermo è il big match

Pirlo non può più sbagliare. Ultima chiamata per il Maestro, dopo l’ennesima figuraccia rimediata in Coppa Italia contro la Salernitana. Quella col Palermo, che dista sei punti dalla vetta e punta alla promozione nella massima serie, rischia di diventare una gara da dentro o fuori.

Altro che ritorno in mediato in Serie A: la Samp, con soli 7 punti racimolati, è in piena zona retrocessione. Per i siciliani di Eugenio Corini un solo punto nelle ultime due gare: l’obiettivo è riprendere la marcia, sfruttando la crisi dei padroni di casa.

Gli altri incontri più attesi: Parma per la fuga

Il Parma di Fabio Pecchia ha nel mirino la terza vittoria di fila per tentare la fuga: guai, però, a sottovalutare il Südtirol. Entusiasmo alle stelle in casa Venezia, che ha la possibilità di continuare la scalata sul campo della malmessa Ternana, penultima in classifica. Al secondo posto insieme ai lagunari figura il Catanzaro, che contro il Modena intende lasciarsi alle spalle la sconfitta di Como. Dopo il blitz a Brescia, il Bari di Pasquale Marino ospita l’Ascoli al San Nicola con la speranza di trovare quella continuità finora mancata.

Serie B, il programma completo della 12ª giornata

La 12a giornata di Serie B prende il via con le gare previste alle 14:00 di sabato 4 novembre. A seguire il match clou tra Sampdoria e Palermo (ore 16:15), la cui posta in palio – come già scritto – è di quelle pesanti. Tre, invece, le sfide in programma domenica, tutte alle 16:15.

Sabato 4 novembre

Bari-Ascoli, ore 14:00

Catanzaro-Modena, ore 14:00

Cittadella-Brescia, ore 14:00

Cosenza-FeralpiSalò, ore 14:00

Pisa-Como, ore 14:00

Ternana-Venezia, ore 14:00

Sampdoria-Palermo, ore 16:15

Domenica 5 novembre

Cremonese-Spezia, ore 16:15

Parma-Südtirol, ore 16:15

Reggiana-Lecco, ore 16:15

Dove vedere la Serie B in tv e streaming

Diverse le opportunità per seguire il campionato cadetto in tv e in streaming. Tutte le gare di Serie B, infatti, sono trasmesse sia su Dazn sia su Sky. Per quanto riguardo lo streaming, è possibile godersi lo spettacolo sulle app di Dazn e Sky Go, disponibili su pc, smartphone e tablet, o acquistando un pacchetto su NowTv.