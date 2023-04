Molte emozioni, ma nessun gol tra Pisa e Cagliari, sorpassate da Parma e Reggina.

10-04-2023 20:21

Non c’è un vinto, né un vincitore tra Luca D’Angelo e Claudio Ranieri, che si vedono superare in classifica da Reggina e Parma e, chissà, avvicinare dal Palermo impegnato in serata.

E’ una partita tutt’altro che noiosa quella che va in scena in Toscana, se è vero che sono Sibilli e il solito Lapadula a sfiorare il colpo vincente nelle ultime battute: Cagliari a quota 46, Pisa 45.