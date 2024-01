Serie B risultati 21a giornata: Como fermato dalla Reggiana, la Cremonese inguaia lo Spezia. Classifica

Serie B, colpo della Cremonese sul campo dello Spezia: grigiorossi a -1 dal Como, fermato sul pari dalla Reggiana. Crollano Cittadella e Catanzaro, pari tra Brescia e Sudtirol.

20-01-2024 16:21

Solo un punto per il Como a Reggio Emilia, mentre la Cremonese sbanca il Picco di La Spezia e si porta a -1 dal secondo posto, spedendo invece i liguri in ultima posizione. Cambia la classifica nelle zone alte della Serie B, dopo il 3-0 del Parma alla Samp nell’anticipo del venerdì. Successi pesanti anche per Ternana e FeralpiSalò, che piegano rispettivamente Cittadella e Catanzaro, mentre Brescia e Sudtirol chiudono sull’1-1.

Reggiana-Como 2-2: Girma riacciuffa i lariani

Quattro gol e tante emozioni tra Reggiana e Como. Finisce 2-2, punto che non soddisfa i due allenatori: Nesta per gli emiliani, Roberts per i lariani. Prima rete al 15′: perfetto filtrante di Antiste che consente a Gondo di portare in vantaggio la Reggiana. Nel finale di primo tempo il Como la ribalta. Al 37′ Gabrielloni pareggia su invito di Da Cunha, al 45′ Cutrone di sinistro porta avanti i suoi. Nella ripresa la Reggiana spinge e trova il pari al 22′ con un gran diagonale di Girma.

Brescia-Sudtirol 1-1: Borrelli risponde a Pecorino

Un punto per parte tra Brescia e Sudtirol. La squadra di Maran frena dopo aver inanellato una serie di buoni risultati, mentre gli altoatesini portano a casa un pareggio utile ad allontanarsi dalla zona a rischio. Succede tutto nella ripresa e a sbloccare il risultato è proprio il Sudtirol con un perfetto colpo di testa di Pecorino su traversone dalla sinistra. A una decina di minuti dal termine il pareggio del Brescia, su rigore concesso dopo consulto Var: è Borrelli dal dischetto a firmare l’1-1.

FeralpiSalò-Catanzaro 3-0: i calabresi crollano

Continua la risalita della FeralpiSalò, non più ultima in classifica, e continuano le difficoltà in trasferta per il Catanzaro. A Piacenza finisce 3-0 per la squadra di Zaffaroni, che crede sempre più concretamente nella clamorosa rimonta salvezza. Di Kourfalidis la rete che sblocca il risultato dopo appena 5′: destro su invito di Di Molfetta e palla in rete. Nella ripresa al 16′ il raddoppio di Compagnon, su lancio dello stesso Kourfalidis. Il Catanzaro non c’è più e nel finale incassa un altro gol, da La Mantia su calcio di rigore concesso col Var dopo un contatto Dubickas-Fulignati.

Spezia-Cremonese 0-1: Coda aggrava la crisi dei liguri

Tre punti d’oro per la Cremonese, che espugna il campo dello Spezia spedendo la formazione ligure addirittura all’ultimo posto in classifica. Da valutare la posizione del tecnico D’Angelo dopo la sconfitta maturata in seguito al gol messo a segno da Coda al 9′ della ripresa. Un gol che il centravanti grigiorosso inseguiva da due mesi. La dinamica: Zanimacchia rientra sul destro e crossa, Salvatore Esposito sbaglia il rinvio e serve involontariamente Coda che, posizionato sul secondo palo, ha il tempo di controllare e battere Zoet.

Ternana-Cittadella 3-1: due assist e un gol per Gaston Pereiro

Trascinata da Gaston Pereiro, nuovo acquisto di lusso, la Ternana regola il Cittadella con un perentorio 3-1 risalendo in classifica. L’ex cagliaritano è il grande protagonista del match. Al 22′ manda in gol Carboni, in avvio di ripresa sforna un altro assist al bacio per Lucchesi. In mezzo, al 40′, la rete di Pandolfi che aveva riportato momentaneamente in parità il Cittadella. Al 15′ della ripresa Gaston Pereiro si mette in proprio e, di sinistro, realizza la rete che blinda la vittoria degli umbri.

Sampdoria-Parma 0-3: Pecchia mette nei guai Pirlo

La capolista si scatena dopo il vantaggio che ha fatto discutere col penalty concesso da Feliciani dopo aver visionato il Var per il tocco col polso di Facundo Gonzalez sul tiro di Di Chiara. Dal dischetto Man non sbaglia. E poco dopo il raddoppio al 44′ con Mihaila che riceve alla perfezione dal solito Man e va a segno. Nella ripresa il tris di Estevez dopo l’assolo perfetto di Charpentier. E sono tre punti importantissimi per la capolista con la Sampdoria che cerca il gol della bandiera con Depaoli e Ntanda ma Chichizola risponde presente. Per la Sampdoria si tratta della quarta partita senza vittorie, con un poco lusinghiero bilancio di un punto in quattro partite (il pari interno con il Bari). E la panchina di Pirlo riprende a traballare pericolosamente.

Serie B: il programma della 21esima giornata

Venerdì 19 gennaio ore 20.30

Sampdoria-Parma 0-3

Marcatori: 41′ pt rig. Man, 44′ pt Mihaila, 24′ st Estevez

Sabato 20 gennaio ore 14

Reggiana-Como 2-2

Marcatori: 15′ pt Gondo (R), 37′ pt Gabrielloni (C), 45′ pt Cutrone (C), 22′ st Girma (R)

Brescia-Sudtirol 1-1

Marcatori: 20′ st Pecorino (S), 36′ st rig. Borrelli (B)

FeralpiSalò-Catanzaro 3-0

Marcatori: 5′ pt Kourfalidis, 16′ st Compagnon, 53′ st rig. La Mantia

Spezia-Cremonese 0-1

Marcatore: 9′ st Coda

Ternana-Cittadella 3-1

Marcatori: 22′ pt Carboni (T), 40′ pt Pandolfi (C), 1′ st Lucchesi (T), 15′ st Gaston Pereiro (T)

Sabato 20 gennaio ore 16.15

Cosenza-Venezia

Lecco-Pisa

Palermo-Modena

Domenica 21 gennaio ore 16.15

Ascoli-Bari

Serie B: la classifica aggiornata

Classifica: Parma 45; Como 39; Venezia e Cremonese 38; Cittadella 36; Catanzaro 33; Palermo 32; Brescia 29; Modena 28; Bari 26; Reggiana 25; Sudtirol 24; Sampdoria e Pisa 23; Cosenza e Ternana 21; Lecco 20; Ascoli 18; FeralpiSalò e Spezia 17.

Sampdoria: 2 punti di penalizzazione

Serie B: il prossimo turno e la classifica marcatori

Catanzaro-Palermo venerdì 26 gennaio ore 20.30

Cremonese-Brescia sabato 27 gennaio ore 14

Como-Ascoli sabato 27 gennaio ore 14

Modena-Parma sabato 27 gennaio ore 14

Sudtirol-Cosenza sabato 27 gennaio ore 14

Venezia-Ternana sabato 27 gennaio ore 14

Bari-Reggiana sabato 27 gennaio ore 16.15

FeralpiSalò-Lecco sabato 27 gennaio ore 16.15

Pisa-Spezia sabato 27 gennaio ore 16.15

Cittadella-Sampdoria domenica 28 gennaio ore 16.15

