La squadra altoatesina non va oltre il pari con l’ultima in classifica: il mancino porta in vantaggio i laziali, poi l’1-1 del bomber di casa

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nel primo dei posticipi dell’11a giornata di serie B il Südtirol evita lo scivolone contro il Frosinone ultimo in classifica. In svolgimento Cittadella-Sampdoria, Mantova-Palermo e Pisa-Catanzaro.

Südtirol-Frosinone 1-1

Occasione persa per il Südtirol per riportarsi a ridosso della zona playoff, la squadra di Valente si fa bloccare sul pari dal Frosinone ultimo in classifica, che dopo un primo tempo di puro contenimento si porta a sorpresa in vantaggio in avvio di ripresa con un preciso sinistro di Marchizza. La reazione del Südtirol non si fa attendere e al 74’ arriva il pari di Odogwu, che di testa batte Cerofolini su cross di Masiello.

Cittadella-Sampdoria 0-0

Delude la Sampdoria che non riesce a sfondare in casa del Cittadella penultimo, perdendo una buona occasione per scavalcare la Juve Stabia in classifica. Mai davvero pericolosi i blucerchiati nel corso della gara, i veneti sfiorano invece l’1-0 nella ripresa con un diagonale di Tessiore. Nel recupero la Samp chiede un rigore su Pedrola dopo un contatto con Amatucci: il Var dice che è tutto regolare.

Mantova-Palermo 0-0

Zero gol ma qualche emozione di più al Martelli col Mantova che per più di un’ora mette in difficoltà la difesa del Palermo, soprattutto grazie alle iniziative di Aramu. Dopo una rete annullata a Galuppini per un controllo di mano e l’ingresso di Le Douaron, però, gli ospiti crescono fino a sfiorare il gol partita con un destro di Ranocchia parato da Festa e poi con un tiro di Segre ribattuto dalla difesa. Paura nel finale per i rosanero: una conclusione di Aramu sfiora l’incrocio dei pali.

Serie B, tutti i risultati

Südtirol-Frosinone 1-1

Reti: 56’ Marchizza (F), 74’ Odogwu (S).

Cittadella-Sampdoria 0-0

Mantova-Palermo 0-0

Pisa-Catanzaro 0-0

La classifica di serie B

Pisa 24 Sassuolo 22 Spezia 21 Cremonese 18 Juve Stabia 16 Palermo 16 Cesena 15 Sampdoria 15 Brescia 14 Bari 13 Sudtirol 13 Mantova 13 Catanzaro 12 Carrarese 12 Reggiana 12 Salernitana 12 Modena 11 Cosenza 10* Cittadella 9 Frosinone 8

*Cosenza 4 punti di penalizzazione