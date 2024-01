Serie C, Zeman: la beffa arriva al 92’. Pescara ko in casa contro il Perugia

La sfida, andata in scena all'Adriatico, è stata decisa in extremis dall'autogol di Di Pasquale: rigore fallito e una traversa per i biancazzurri

16-01-2024 12:07

Dopo un weekend sportivo ricco di emozioni e colpi di scena in Serie C, la 21esima giornata si è ufficialmente conclusa con il posticipo del girone B tra Pescara e Perugia. La squadra di Zeman ha subito un’amara beffa con un autogol nei minuti finali del match, regalando i tre preziosi punti al Grifo. Ecco un breve riepilogo dei risultati dell’intera giornata.

Pescara, che beffa! Autogol nel finale di Di Pasquale

Il Pescara non sa più vincere. La squadra di Zeman, a secco di successi da quattro turni, è incappata in un’altra sconfitta, questa volta contro il Perugia e con il risultato di 0-1. Nel posticipo del 21esimo turno di Serie C, andato in scena all’Adriatico, è successo di tutto.

I padroni di casa hanno mancato l’appuntamento con il vantaggio in due occasioni: prima con la traversa colpita da De Marco, dopo con il rigore fallito da Vergani, respinto dal portiere Adamonis. Occasione anche per il Perugia allo scadere del primo tempo con il gol di Sylla, annullato per fuorigioco. Tuttavia, a decidere le sorti del match è stato un episodio al 93′: sul cross di Kouan, Di Pasquale ha centrato l’autogol decidendo la vittoria a favore del Grifo.

Sguardo alla classifica, il Pescara resta a quota 32 punti in classifica, occupando attualmente il sesto posto. Il Perugia, invece, sale in terza posizione a quota 36, alle spalle della Torres e della capolista Cesena.

Zeman: “Sbagliamo ancora tanto”

Al termine della sfida tra Pescara e Perugia, l’allenatore Zdenek Zeman ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Rete8: “Meritavamo di più. Abbiamo sbagliato il rigore, abbiamo preso un palo e poi ci siamo fatti un autogol. Di Pasquale ha fatto bene, peccato per il risultato finale. Il Perugia è una buona squadra, ma noi potevamo fare qualcosa di più nelle conclusioni. Resta il rammarico per aver perso una partita che non meritavamo di perdere. Sbagliamo ancora tanto”.

Sponda ospite, l’allenatore Formisano ha parlato così della vittoria ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo disputato la partita che avevamo preparato. Nel primo tempo è stata una bellissima gara, nella ripresa abbiamo cercato l’equilibrio in attesa del guizzo finale. Avevo detto in settimana ai miei ragazzi che la gara sarebbe finita al 100′ perchè ci sarebbero state occasioni da entrambe le parti. Così è stato”.

I risultati della 21esima giornata

Di seguito, tutti i risultati della 21esima giornata di Serie C:

Girone A

Pro Vercelli-Renate 0-1

Atalanta U23-Trento 1-0

Fiorenzuola-Pro Sesto 0-0

Pro Patria-Novara 3-0

Triestina-AlbinoLeffe 2-3

Alessandria-Virtus Verona 0-1

Legnago Salus-Padova 0-0

Pergolettese-Lumezzane 0-1

Vicenza-Giana Erminio 3-1

Mantova-Arzignano 1-1

Girone B

Pontedera-Fermana 4-0

Entella-Pineto 0-0

Recanatese-Juventus U23 1-1

Olbia-Vis Pesaro 0-1

Rimini-Torres 3-1

Gubbio-Ancona 0-0

Lucchese-Sestri Levante 1-3

Spal-Cesena 0-0

Carrarese-Arezzo 2-3

Pescara-Perugia 0-1

