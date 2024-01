Serie C, si parte con Francavilla-Foggia, domani Potenza-Juve Stabia e altri big-match

Si parte oggi, venerdì, e si chiuderà con i due posticipi in programma lunedì 29: il programma completo delle gare e dove vederle in diretta tv

26-01-2024 12:58

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Si alza il sipario sulla 23esima giornata di Serie C con le squadre che vanno a caccia di punti pesantissimi. Si inizia venerdì 26 gennaio, con una gara per girone. Sabato e domenica, invece, il palinsesto sarà ricco di big-match. Il turno si chiuderà lunedì con due posticipi: in campo Atalanta U23-Renate e Avellino-Sorrento.

Serie C, gli anticipi della 23esima giornata

Il 23esimo turno di Lega Pro si aprirà con tre anticipi, uno per girone, con fischio d’inizio fissato alle 20:45. Nel girone A, il Mantova capolista ospiterà la Giana Erminio, mentre nel gruppo B sarà sfida tra Recanatese e Fermana. Al Sud, inizia il conto alla rovescia per il derby pugliese tra Virtus Francavilla e Foggia.

Girone A

Mantova-Giana Erminio ore 20:45

Girone B

Recanatese-Fermana ore 20:45

Girone C

Virtus Francavilla-Foggia ore 20:45

Le gare di sabato 27 gennaio

Il programma del girone A prevede tre gare. Calcio d’inizio alle 16:15 per Alessandria e Arzignano, con i grigi che vorranno allontanarsi dall’ultimo posto e gli ospiti che intenti a migliorare ulteriormente la posizione in classifica. Stesso orario anche per Pro Patria-AlbinoLeffe, divise da un solo punto ed entrambe con l’obiettivo playoff. Alle 18:30 sarà il momento di Fiorenzuola-Lumezzane: sentimenti opposti per le due squadre, con i rossoneri intenti a voler uscire dalla playout e i rossoblù con l’obiettivo di consolidare il loro posto nella zona spareggio.

Girone A

Alessandria-Arzignano ore 16:15

Pro Patria-AlbinoLeffe ore 16:15

Fiorenzuola-Lumezzane ore 18:30

Tre gare previste anche nel girone B, con l’Entella che ospiterà la Vis Pesaro e il Pescara di Zeman impegnato nella sfida casalinga contro il Sestri Levante. In campo anche il Perugia che farà visita al Pontedera. Tutte e tre le gare avranno calcio d’inizio alle 18:30

Girone B

Entella-Vis Pesaro ore 18:30

Pescara-Sestri Levante ore 18:30

Pontedera-Perugia ore 18:30

Riflettori puntati sul girone C, con ben sei gare in programma. Ad aprire la giornata c’è la gara tra Potenza e Juve Stabia, con i lucani decisi a posizionarsi in zona playoff e la capolista che necessita di tornare alla vittoria per poter aumentare il gap dalle inseguitrici. Sfida di bassa classifica quella tra Monterosi e Brindisi, lontane dalla zona salvezza. Chiamato a reagire anche il Crotone, impegnato nella trasferta a Cerignola. Tanta voglia di rivalsa per la Casertana, reduce da due ko consecutivi e che nel 23esimo turno affronterà il Latina. In serata, appuntamento anche per i match Giugliano-Picerno e Turris-Messina.

Girone C

Potenza-Juve Stabia ore 16:15

Monterosi Tuscia-Brindisi ore 18:30

Audace Cerignola-Crotone ore 20:45

Casertana-Latina ore 20:45

Giugliano-Picerno ore 20:45

Turris-ACR Messina ore 20:45

Le gare di domenica 28

Si entrerà nel vivo anche del girone A, con cinque gare in programma. Il Legnago Salus ospiterà il Trento, mentre il Padova, seconda forza della classifica, affronterà il Novara, alle prese con la lotta salvezza. La Triestina, in campo contro la Pergolettese, spera in un passo falso proprio degli uomini di Torrente per poter tentare il sorpasso. Nel pomeriggio, testa anche allo scontro diretto tra Vicenza e Verona. In campo anche Pro Sesto e Pro Vercelli.

Girone A

Legnago Salus-Trento ore 14

Novara-Padova ore 14

Triestina-Pergolettese ore 14

Vicenza-Virtus Verona ore 18:30

Pro Sesto-Pro Vercelli ore 18:30

La 23esima giornata del girone B si concluderà nella giornata di domenica. Si parte con Olbia-Arezzo e si proseguirà con la Torres ospite della Carrarese. Il Cesena capolista affronterà l’Ancona mentre il Gubbio sfiderà la Lucchese. Sempre nel pomeriggio, la Spal affronterà la Juventus U23. In serata, testa al match tra Rimini e Pineto.

Girone B

Olbia-Arezzo ore 14

Carrarese-Torres ore 16:15

Ancona-Cesena ore 18:30

Gubbio-Lucchese ore 18:30

Spal-Juventus U23 ore 18:30

Rimini-Pineto ore 20:45

In campo anche altre quattro squadre del girone C. Si tratta del Taranto di Eziolino Capuano che affronterà il Benevento di Autieri e il Catania che, al Massimino, ospiterà il Monopoli.

Girone C

Taranto-Benevento ore 16:15

Catania-Monopoli ore 20:45

I posticipi

La 23esima giornata si chiuderà con due posticipi, uno nel girone A e uno nel girone C. L’Atalanta U23 sfiderà il Renate, mentre al Sud l’Avellino ospiterà il Sorrento al Partenio-Lombardi.

Girone A

Atalanta U23-Renate ore 20:45

Girone C

Avellino-Sorrento ore 20:45

Serie C, 23esima giornata: dove vederla in diretta tv e streaming

Tutte le sfide di Lega Pro saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in streaming sull’app di Sky Go o NOW TV. Solo un’opzione in chiaro è riservata alla Rai: per questa giornata sarà possibile vedere la sfida tra Atalanta U23 e Renate sul canale Rai Sport.