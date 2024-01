Serie C: il Benevento vince il derby con la Casertana e rivede la zona B

I giallorossi ritrovano la strada con Autieri e volano al quarto posto in classifica agganciando il Crotone: tutti i risultati della 22esima giornata

23-01-2024 12:31

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Con il posticipo del girone C, si è ufficialmente conclusa la 22esima giornata di Serie C. Nel derby campano tra Benevento e Casertana, i giallorossi sono riusciti ad avere la meglio grazie al gol di Berra. Tuttavia, resta da recuperare la sfida tra Picerno e Catania, rinviata a data da destinarsi a causa dei rovesci nevosi.

Berra si prende il derby, Curcio sbaglia un rigore

Tra le mura dello stadio “Vigorito” è andato il scena il derby tra Benevento e Casertana. La squadra guidata da Autieri ha conquistato tre punti preziosissimi grazie al colpo di testa vincente di Berra all’80’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Da segnalare, dopo pochi minuti, l’errore dal dischetto di Curcio che ha fallito la chance del pareggio. Vittoria importante per i giallorossi che, dopo un periodo opaco, rientrano nella lotta per il vertice della classifica. Starita e compagni, attualmente, si trovano a -2 dall’Avellino e a -6 dalla capolista Juve Stabia. D’altra parte, la Casertana è protagonista di una mini crisi, inanellando la seconda sconfitta consecutiva e perdendo anche l’imbattibilità in trasferta.

I risultati della 22esima giornata

Di seguito, i risultati delle gare della 22esima giornata di tutti e tre i gironi:

Girone A

Lumezzane-Vicenza 2-1

Pro Vercelli-Triestina 1-2

Renate-Pergolettese 1-5

Giana Erminio-Atalanta U23 0-0

Padova-Alessandria 1-0

Arzignano-Pro Patria 0-1

Trento-Novara 1-1

Pro Sesto-Mantova 0-2

Virtus Verona-Legnago Salus 1-1

AlbinoLeffe-Fiorenzuola 1-2

Girone B

Juventus U23-Rimini 0-0

Lucchese-Recanatese 3-1

Cesena-Pontedera 4-0

Torres-Olbia 1-0

Sestri Levante-Entella 0-0

Perugia-Spal 3-1

Arezzo-Pescara 1-2

Vis Pesaro-Carrarese 0-0

Fermana-Gubbio 0-2

Pineto-Ancona 1-2

Girone C

Latina-Monterosi Tuscia 1-0

Picerno-Catania (rinviata)

Crotone-Virtus Francavilla 1-1

Foggia-Avellino 1-3

Brindisi-Audace Cerignola 1-1

ACR Messina-Taranto 1-0

Sorrento-Turris 2-1

Monopoli-Potenza 1-0

Juve Stabia-Giugliano 0-0

Benevento-Casertana 1-0

I big-match della 23esima giornata e gli impegni in Coppa Italia

Tempo di digerire i risultati che le squadre sono già in campo per iniziare a preparare al meglio gli impegni della 23esima giornata di Serie C. Un calendario fitto di big-match e scontri diretti si profila all’orizzonte, con il Pescara di Zeman impegnato con il Sestri Levante e la Juventus U23 che sarà ospite della Spal. Riflettori puntati anche sulla sfida tra Vicenza e Virtus Verona nel girone A.

Al Sud, invece, la capolista Juve Stabia andrà a caccia della vittoria contro il Potenza per poter continuare la volata in cima alla classifica. In campo anche Taranto e Benevento in un match d’alta classifica. L’Avellino, invece, chiuderà la giornata con il posticipo contro il Sorrento.

Ma, prima di immergersi nella 23esima giornata di campionato, quattro squadre scenderanno in campo per il primo turno delle semifinali di Coppa Italia di Serie C. Appuntamento a domani, mercoledì 24 gennaio, con le sfide Lucchese-Padova e Rimini-Catania.

Coppa Italia Serie C (1° turno)