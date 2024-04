Serie C: il Taranto di Capuano fa festa, Sorrento show con il Latina, cade il Giugliano

Nel girone A ok la Pro Vercelli mentre l'Alessandria è matematicamente retrocessa in D. Al Sud continua la corsa salvezza per il Monopoli di Taurino

È il momento del rush finale per le squadre di Serie C mentre ci si avvia verso la post-season. Si è entrati nel clou della 35esima giornata di Lega Pro, con numerosi colpi di scena e nuovi verdetti. Nella giornata di ieri, sabato 6 aprile, si sono disputate quattro sfide nel girone A e tre nel girone C. Di seguito, i risultati e le gare di oggi.

Serie C, girone A: l’Alessandria retrocede in D

La Pro Vercelli ha vinto in rimonta per 3-1 contro l’AlbinoLeffe. La squadra di Andrea Dossena, dopo essere andata sotto con l’autogol di Rodio, ha ribaltato la gara al “Piola” con le reti di Iotti, Mustacchio e Maggio aggiudicandosi tre punti importanti nel match contro i seriani in ottica playoff. Successo anche per la Fiorenzuola, che si è imposta per 2-0 contro l’Alessandria condannadola alla retrocessione matematica in Serie D. Alla squadra allenata da Tabbiani sono bastate le reti di Nelli e Alberti nella seconda frazione di gioco per portare a casa una vittoria cruciale per la lotta salvezza.

Un punto a testa per Legnago Salus e Pro Sesto, con i padroni di casa che tra le mura del “Mario Sandrini” prima sono passati in vantaggio con Mbakogu e Giani e poi si sono fatti recuperare da Fornito e Toci. Infine, poche emozioni e pari a reti inviolate tra Trento e Giana Erminio.

Serie C, girone C: vincono Sorrento, Monopoli e Taranto

Il Sorrento è ritornato al successo dopo sette turni mandando ko il Latina con il risultato di 3-1. Determinanti le reti di Ravasio, Martignago e De Francesco, a nulla è servita la rete di Fabrizi per i pontini all’82’. Vittoria importante per i campani che hanno agguantanto momentaneamente la zona playoff.

Ottavo risultato utile consecutivo per il Monopoli di Taurino che, grazie alla rete di Tommasini, ha portato a casa altri tre punti importanti per la corsa salvezza. Anche il Taranto di Capuano ha festeggiato in questo turno, imponendosi per 2-0 contro il Potenza grazie alle reti di Valietti e Bifulco.

Serie C, 35esima giornata: le gare di oggi domenica 7 aprile

Domenica ricca di Serie C, con numerose gare in programma in tutti e tre i gironi. Di seguito, tutte le sfide odierne.

Girone A

Vicenza-Novara ore 18:30

Lumezzane-Padova ore 18:30

Pergolettese-Arzignano ore 18:30

Atalanta U23-Pro Patria ore 20:45

Triestina-Virtus Verona ore 20:45

Girone B

Perugia-Olbia ore 14

Pontedera-Ancona ore 14

Torres-Fermana ore 14

Juventus U23-Cesena ore 16:15

Recanatese-Carrarese ore 16:15

Spal-Gubbio ore 18:30

Rimini-Vis Pesaro ore 20:45

Girone C

ACR Messina-Monterosi Tuscia ore 14

Virtus Francavilla-Catania ore 18:30

Crotone-Brindisi ore 20:45

Picerno-Audace Cerignola ore 20:45

Turris-Avellino ore 20:45

Classifiche gironi Serie C 2023/24