Serie C: Crotone-Benevento, un pari che delude tutti, al via subito la 26esima giornata

13-02-2024 10:24

Il Monday Night della 25esima giornata di Serie C è terminato con un pareggio. Crotone e Benevento non sono andate oltre lo 0-0 nel match andato in scena allo stadio “Ezio Scida”. Un punto a testa che colloca la squadra di Zauli al sesto posto in classifica a quota 41 punti, alla pari della Casertana, e i giallorossi al quarto a quota 44 agganciando l’Avellino. Al termine della sfida, hanno parlato ai microfoni di Rai Sport entrambi gli allenatori. E intanto, è il momento di concentrarsi per il turno infrasettimanale.

Auteri: “È mancato l’ultimo tocco”

L’allenatore del Benevento, Gaetano Auteri, ha analizzato il pareggio contro il Crotone: “Avremmo potuto essere più risoluti. Forse ci è mancato l’ultimo tocco a cospetto di una squadra molto fisica che conquista molto bene il campo. Dobbiamo accettare questo pareggio, anche se nell’arco dei 90 minuti abbiamo creato situazioni molto più importanti rispetto a loro. A ogni modo, la squadra mi è piaciuta e la vedo in crescita”.

Zauli: “Gara combattuta e di ottimo livello”

Anche l’allenatore del Crotone, Lamberto Zauli, ha parlato al termine del match contro i giallorossi: “Non è arrivato lo spunto da nessuna delle due parti. Questo pareggio ci lascia l’amaro in bocca perchè abbiamo giocato in casa e l’abbiamo fatto con grande intensità. Davanti avevamo una squadra forte ed è stata una gara combattuta e di ottimo livello. A fine partita i ragazzi erano molto stanchi. Alla porte c’è un turno infrasettimanale e dobbiamo pensare a quello. Speriamo che l’infortunio di Tumminello non sia grave, per noi è un giocatore importante e questa è la sua stagione”.

Serie C, testa al turno infrasettimanale

Per le squadre di Serie C è il momento di immergersi nel turno infrasettimanale. Tutto pronto per la 26esima giornata di Serie C nel girone A, con lo scontro diretto in zona playoff tra Vicenza e Pro Vercelli e la capolista Mantova ospite dell’Alessandria. Il Padova, invece, affronterà la Pro Patria.

Riflettori puntati anche sul girone B, dove il Pescara di Zeman affronterà la Spal e la capolista Cesena ospiterà l’Arezzo. Nel girone C, l’Avellino, protagonista di un periodo delicato, approderà al “Viviani” per la sfida con il Potenza. La Juve Stabia invece incontrerà il Brindisi, mentre il Taranto di Capuano sarà impegnato con il Giugliano.

Serie C, 26esima giornata: il programma

Girone A

Martedì 13 febbraio

AlbinoLeffe-Atalanta U23 ore 18:30

Giana Erminio-Legnago Salus ore 18:30

Lumezzane-Trento ore 18:30

Novara-Pro Sesto ore 18:30

Pro Patria-Padova ore 18:30

Virtus Verona-Arzignano ore 18:30

Vicenza-Pro Vercelli ore 20:30

Alessandria-Mantova ore 20:45

Triestina-Renate ore 20:45

Mercoledì 14 febbraio

Pergolettese-Fiorenzuola ore 18:30

Girone B

Martedì 13 febbraio

Pontedera-Pineto ore 18:30

Recanatese-Rimini ore 18:30

Cesena-Arezzo ore 20:45

Pescara-Spal ore 20:45

Mercoledì 14 febbraio

Carrarese-Gubbio ore 18:30

Juventus U23-Sestri Levante ore 18:30

Lucchese-Torres ore 18:30

Olbia-Entella ore 18:30

Perugia-Fermana ore 20:45

Vis Pesaro-Ancona ore 20:45

Girone C

Mercoledì 14 febbraio

ACR Messina-Sorrento ore 18:30

Latina-Catania ore 18:30

Taranto-Giugliano ore 18:30

Juve Stabia-Brindisi ore 20:45

Potenza-Avellino ore 20:45

Virtus Francavilla-Turris ore 20:45

Giovedì 15 febbraio

Casertana-Monterosi Tuscia ore 18:30

Picerno-Crotone ore 18:30

Benevento-Audace Cerignola ore 20:45

Foggia-Monopoli ore 20:45

