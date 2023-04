Serie C, i verdetti dopo l’ultima giornata: ecco chi va in B, ai playoff, ai playout 

Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro sono salite nel campionato cadetto, domenica 30 aprile il via agli spareggi per la promozione e a quelli per conservare la categoria

24-04-2023 13:40

La regular season si è conclusa e i tre gironi della Serie C hanno emesso i loro verdetti: scopriamo qui quali sono le squadre già promosse in serie B, quelle qualificate per i lunghi e complessi playoff, le squadre condannate ai playout e quelle che invece sono state retrocesse in serie D.

Serie C, girone A: squadra promossa, retrocessa, playoff e playout

Nel girone A la Feralpisalò aveva festeggiato la promozione in B lo scorso 8 aprile, con due giornate di anticipo sulla fine della regular season. Oltre al Vicenza, vincitore della Coppa Italia di categoria, si sono classificate alla fase nazionale dei playoff il Pordenone (2° in classifica) e il Lecco (3°): tale fase è preceduta dai playoff interni al girone a cui parteciperanno invece Pro Sesto (dal 2° turno), Padova, Virtus Verona, Renate, Arzignano, Novara e Pergolettese. La Juventus Next Gen, 13a in classifica, è rimasta dunque fuori dai playoff. Piacenza e AlbinoLeffe hanno chiuso entrambe ultime con 38 punti, con gli emiliani retrocessi in serie D a causa della peggiore differenza reti. I lombardi andranno ai playout con Mantova, Sangiuliano e Triestina.

PLAYOFF GIRONE A

1° turno

Padova (5a)-Pergolettese (11a)

Virtus Verona (6a)-Novara (10a)

Renate (8a)-Arzignano (9a)

2° turno

Pro Sesto (4a)-Vincente 8a/9a

Vincente 5a/11a-Vincente 6a/10a

Qualificate ai playoff nazionali: Lecco, Vicenza (1° turno), Pordenone (2° turno)

PLAYOUT

Albinoleffe-Mantova

Triestina-Sangiuliano

Serie C, girone B: squadra promossa, retrocessa, playoff e playout

Nel girone B fa festa la Reggiana, promossa in serie B grazie ai 2 punti di distacco sul Cesena. I bianconeri sono qualificati alla fase nazionale dei playoff insieme all’Entella, mentre ai playoff del girone vanno Carrarese (dal 2° turno), Gubbio, Pontedera, Ancona, Lucchese, Siena e Rimini. Retrocesso in serie D il Montevarchi, vanno ai playout Vis Pesaro, Alessandria, San Donato Tavarnelle e Imolese.

PLAYOFF GIRONE B

1° turno

Gubbio (5a)-Rimini (10a)

Pontedera (6a)-Siena (9a)

Ancona (7a)-Lucchese (8a)

2° turno

Carrarese (4a)-Vincente 7a/8a

Vincente 5a/10a-Vincente 6a/9a

Qualificate ai playoff nazionali: Entella (1° turno), Cesena (2° turno)

PLAYOUT

Imolese-Vis Pesaro

San Donato Tavarnelle-Alessandria

Serie C, girone C: squadra promossa, retrocesse, playoff e playout

Il Catanzaro ha dominato la stagione regolare nel girone C di serie C, chiudendo il suo campionato con ben 96 punti: i giallorossi tornano dunque in serie B. Alle loro spalle, si qualificano per i playoff nazionali il Crotone (2° turno) e il Pescara (1° turno); vanno invece ai playoff del girone Foggia (al 2° turno), Cerignola, Picerno, Monopoli, Latina, Potenza e Juve Stabia. In questo girone sono già retrocesse in serie D due squadre, Viterbese e Fidelis Andria, dato che il Monterosi quint’ultimo ha chiuso la regular season con 9 punti di vantaggio su entrambe, ovvero più degli 8 punti che, da regolamento, danno diritto a non disputare i playout. Tale vantaggio, però, è vincolato alle decisioni della giustizia sportiva: la Viterbese spera ancora di riavere indietro 2 punti di penalizzazione (per mancato versamento contributi Inps) che le consentirebbero di portarsi a -7 dal Monterosi, portandolo al confronto nello spareggio salvezza. Obbligate invece ai playout Messina e Gelbison.

PLAYOFF GIRONE C

1° turno

Audace Cerignola (5a)-Juve Stabia (10a)

Picerno (6a)-Potenza (9a)

Monopoli (7a)-Latina (8a)

2° turno

Foggia (4a)-Vincente 7a/8a

Vincente 5a/10a-Vincente 6a/9a

Qualificate ai playoff nazionali: Pescara (1° turno), Crotone (2° turno)

PLAYOUT

Gelbison-Messina

Serie C: le date di playoff e playout

Domenica il via ai playoff di serie C con la il 1° turno della fase interna ai tre gironi. I playoff si concluderanno con la Final Four della fase nazionale, la cui chiusura è prevista per l’11 giugno. I playout si disputeranno invece il 6 e il 13 maggio. La data di inizio della post-season però potrebbe slittare a causa della situazione del Siena nel girone B, penalizzato di 2 punti per mancati versamenti Irpef e coinvolto in un nuovo procedimento per presunti ritardi nel pagamento di stipendi e contributi: un nuovo deferimento del club toscano potrebbe portare a un ritardo nel via dei playoff.

PLAYOFF DEI GIRONI

1° turno: 30 aprile

30 aprile 2° turno: 3 maggio

PLAYOFF NAZIONALI

1° turno: gara di andata 7 maggio, gara di ritorno 11 maggio

gara di andata 7 maggio, gara di ritorno 11 maggio 2° turno: gara di andata 16 maggio, gara di ritorno 20 maggio

FINAL FOUR

Semifinali: gara di andata 24 maggio, gara di ritorno 28 maggio

gara di andata 24 maggio, gara di ritorno 28 maggio Finale: gara di andata 4 giugno, gara di ritorno 11 giugno

PLAYOUT