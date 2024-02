Serie C: si riparte con Padova-Pro Sesto, per Zeman insidia a Pesaro, la Juve con la Lucchese

Il programma, i big match e il palinsesto televisivo della 27ª giornata di Serie C: l'Avellino ospita la Casertana al Partenio, Benevento a Picerno

17-02-2024 11:28

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Pronti-via con la 27ª giornata di Serie C tra big match e punti importanti in palio. Apre le danze il girone A, con il Mantova di Possanzini che ospiterà la Pro Patria. Il lungo weekend proseguirà domenica 18 febbraio con un minestrone di partite e si concluderà lunedì con sfide al vertice, soprattutto nel girone C.

La Juve ospita la Lucchese, Benevento a Picerno

La capolista Mantova sfiderà la Pro Patria per cercare di tenere ben saldo il distacco sulle rivali. Il Padova invece se la vedrà con la Pro Sesto, penultima in classifica e in una situazione molto delicata. La corsa della Juve Next Gen, imbattuta da nove partite, continuerà contro la Lucchese, reduce dalla sconfitta interna contro la Torres. Questi ultimi giocheranno contro il Perugia in un match di alta classifica. Trasferta ostica per il Pescara che, senza Zeman, affronterà la Vis Pesaro. Tanti big match nel girone C con Avellino-Casertana e Picerno-Benevento a prendersi la scena.

Serie C, il programma della 27ª giornata

SABATO 17 FEBBRAIO

Girone A

Arzignano Valchiampo – Novara ore 16.15

Renate – Vicenza ore 16.15

Virtus Verona – AlbinoLeffe ore 16.15

Padova – Pro Sesto ore 18.30

Mantova – Pro Patria ore 18.30

Pro Vercelli – Giana Erminio ore 18.30

DOMENICA 18 FEBBRAIO

Girone A

Lumezzane – Triestina ore 14.00

Atalanta U23 – Alessandria ore 18.30

Trento – Pergolettese ore 18.30

Girone B

Ancona – Carrarrese ore 14.00

Fermana – Spal ore 14.00

Torres -Perugia ore 14.00

Pineto – Olbia ore 16.15

Arezzo – Recanatese ore 16.15

Rimini – Pontedera ore 18.30

Juve Next Gen – Lucchese ore 20.45

Vis Pesaro – Pescara ore 20.45

Girone C

Giugliano – Messina ore 18.30

Monopoli – Latina ore 18.30

Audace Cerignola – Monterosi ore 20.45

Picerno – Benevento ore 20.45

Catania – Juve Stabia ore 20.45

Crotone – Taranto ore 20.45

LUNEDÌ 19 FEBBRAIO

Girone A

Legnago – Fiorenzuola ore 20.45

Girone B

Gubbio – Virtus Entella ore 20.30

Sestri Levante – Cesena ore 20.45

Girone C

Avellino – Casertana ore 20.45

Brindisi – Foggia ore 20.45

Sorrento – Virtus Francavilla ore 20.45

Turris – Potenza ore 20.45

Dove vedere la Serie C

Le partite sono trasmesse in diretta tv e streaming su: