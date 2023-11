Serie C: antipasto con Vicenza e Atalanta, il programma con i big-match e dove vederli in tv

Tutto pronto per la tredicesima giornata di Serie C, tra big match e partite delicate: il palinsesto con gli orari dei match e dove seguirli in tv

11-11-2023 11:33

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Si apre il sipario sulla tredicesima giornata di Serie C, con tanti match che potranno dare una prima svolta alla stagione. Si comincia con le sfide del girone A, che non presentano big match, ma le insidie sono dietro l’angolo, soprattutto per il Padova, atteso dall’AlbinoLeffe, che in questo inizio di stagione sta facendo bene.

La giornata si riempirà poi con le partite della domenica, con il girone B che al momento vede solo due pugili nel ring: Torres e Cesena. Nel girone C invece regna più equilibrio e il Benevento e l’Avellino sono pronti a sfruttare un passo falso della Juve Stabia. Come sempre sarà il campo a dare il verdetto finale.

La Juve sfida la Carrarese, derby tra Picerno e Potenza

La Juve Next Gen non è ancora riuscita a trovare la giusta strada nel girone B. I risultati altalenanti hanno fatto precipitare la squadra al terzultimo posto in classifica. Contro la Carrarese i ragazzi di Brambilla hanno una grande chance per dimostrare il loro valore contro un avversario ostico (quarto posto), reduce dalla vittoria contro il Pescara di Zeman. Occhio anche all’Atalanta under 23 impegnata sul campo della Pergolettese.

Nel girone C invece si prende la scena il derby lucano tra Picerno e Potenza, tra due squadre che stanno stupendo, soprattutto i padroni di casa, anche se ormai dopo la scorsa stagione non sono più una sorpresa. La capolista Juve Stabia ospita il Foggia, in uno dei big match di giornata in Serie C.

Serie C, il programma di giornata

SABATO 11 NOVEMBRE

GIRONE A

Fiorenzuola-Mantova ore 16.15

Lumezzane-Legnago ore 16.15

Triestina-Pro Sesto ore 16.15

Giana Erminio-Virtus Verona ore 18.30

Vicenza-Pro Patria ore 18.30

Pergolettese-Atalanta U23 ore 18.30

Trento-Arzignano ore 18.30

AlbinoLeffe-Padova ore 20.45

GIRONE C

Virtus Francavilla-Casertana ore 20.45

DOMENICA 12 NOVEMBRE

GIRONE A

Renate-Alessandria

GIRONE B

Recanatese-Olbia ore 14.00

Torres-Ancona ore 14.00

Arezzo-Pineto ore 16.15

Sestri Levante-Fermana ore 18.30

Cesena-Vis Pesaro ore 20.45

Juve Next Gen-Carrarese ore 20.45

Perugia-Gubbio ore 20.45

Spal-Pontedera ore 20.45

GIRONE C

Crotone-Monterosi ore 14.00

Turris-Monopoli ore 14.00

Messina-Latina ore 16.15

Audace Cerignola-Catania ore 18.30

Brindisi-Avellino ore 18.30

Sorrento-Taranto ore 18.30

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE

GIRONE A

Pro Vercelli-Novara ore 20.45

GIRONE B

Lucchese-Virtus Entella ore 20.45

Pescara-Rimini ore 20.45

GIRONE C

Picerno-Potenza ore 20.30

Benevento-Giugliano ore 20.45

Juve Stabia-Foggia ore 20.45

Dove vedere la Serie C

Le partite di Lega Pro saranno trasmesse su Sky per le prossime due stagioni fino al 2025 e in streaming su Sky Go e Now TV. Un’opzione “in chiaro” – e dunque gratis – è riservata alla Rai. L’emittente statale avrà i diritti per trasmettere in diretta una gara a giornata, il posticipo serale del lunedì sera. I match saranno fruibili sul digitale terrestre e sul satellite. Per questa giornata sarà possibile vedere il derby lucano Picerno-Potenza su Rai Sport.