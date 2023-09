Serie C: i big-match di oggi e domani e dove vederli in tv, spicca Rimini-Juve U.23

Tutto pronto per la terza giornata di Serie C. Il girone B e l'Atalanta U23 daranno il via all'inizio del turno: dove seguire i match in diretta e in streaming e la programmazione

15-09-2023 11:23

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Si apre il sipario sulla terza giornata di Serie C con gli anticipi del girone B e l’Atalanta U23, chiamata a conquistare la prima vittoria tra i professionisti, dopo i primi due match terminati con una sconfitta e un pareggio. Stesso compito tocca alla Juve Next Gen, che il campionato ormai lo conosce, ma contro il Pescara ha subito nettamente la differenza tecnica. I ragazzi di Brambilla hanno saltato lo scorso turno contro la Recanatese per i vari giocatori impegnati in Nazionale e ora contro il Rimini avranno la possibilità di rifarsi.

Terza giornata Serie C, i big match di venerdì e sabato

Non solo le seconde squadre delle big di Serie A, nella terza giornata altre sfide illumineranno i vari gironi. Spal e Perugia sono pronte ad affrontarsi per lasciarsi alle spalle la brutta passata stagione. Due retrocesse che non vogliono pensare da “piccole” e in campo lo dimostreranno.

Nel sabato di Serie C, storicamente ricco di colpi di scena ed episodi da film, scenderanno in campo le altre squadre del girone A e girone B. Il Pescara di Zeman ospiterà l’Arezzo in un match sulla carte facile per gli abruzzesi. Copione diverso invece per il derby sardo Olbia-Torres, due delle tre squadre a punteggio pieno in classifica.

Serie C, il programma della terza giornata

GIRONE A

Atalanta U23-Giana Erminio (venerdì 15 settembre ore 20.45)

Mantova-Pro Sesto (sabato 16 settembre ore 20.45)

Pergolettese-Renate (sabato 16 settembre ore 20.45)

Triestina-Pro Vercelli (sabato 16 settembre ore 20.45)

Pro Patria-Arzignano (domenica 17 settembre ore 16.15)

Alessandria-Padova (domenica 17 settembre ore 18.30)

Fiorenzuola-AlbinoLeffe (domenica 17 settembre ore 18.30)

Vicenza-Lumezzane (domenica 17 settembre ore 18.30)

Legnago Salus-Virtus Verona (domenica 17 settembre ore 18.30)

Novara-Trento (domenica 17 settembre ore 18.30)

GIRONE B

Ancona-Pineto (venerdì 15 settembre ore 20.45)

Pontedera-Cesena (venerdì 15 settembre ore 20.45)

Rimini-Juventus NG (venerdì 15 settembre ore 20.45)

SPAL-Perugia (venerdì 15 settembre ore 20.45)

Carrarese-Vis Pesaro (sabato 15 settembre ore 18.30)

Recanatese-Lucchese (sabato 15 settembre ore 18.30)

Entella-Sestri Levante (sabato 15 settembre ore 20.45)

Gubbio-Fermana (sabato 15 settembre ore 20.45)

Olbia-Torres (sabato 15 settembre ore 20.45)

Pescara-ArezzO (sabato 15 settembre ore 20.45)

GIRONE C

Avellino-Foggia (domenica 17 settembre ore 20.45)

Casertana-Benevento (domenica 17 settembre ore 20.45)

Catania-Picerno (domenica 17 settembre ore 20.45)

Potenza-Monopoli (domenica 17 settembre ore 20.45)

Turris-Sorrento (domenica 17 settembre ore 20.45)

Virtus Francavilla-Crotone (domenica 17 settembre ore 20.45)

Audace Cerignola-Brindisi (lunedì 18 settembre ore 20.45)

Giugliano-Juve Stabia (lunedì 18 settembre ore 20.45)

Monterosi-Latina (lunedì 18 settembre ore 20.45)

Taranto-Messina (lunedì 18 settembre ore 20.45)

Dove vedere la Serie C in tv e in streaming

Il campionato sarà trasmesso per tutt0 l’anno in diretta esclusiva su Sky Sport. A rafforzare la partnership è stato anche il cambio del nome in Serie C Now, come comunicato dal presidente Marani prima dell’inizio della stagione. I match si potranno vedere anche in streaming su Sky GO e su NOW Tv. Ogni giornata una partita in chiaro spetta alla Rai, questa volta è il turno di Audace Cerignola-Brindisi, in programma lunedì 18 settembre alle ore 20.45 su Rai Sport.