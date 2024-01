Serie C: Avellino, Casertana e Picerno non mollano, clamorosa svista arbitrale a Benevento

Gol ed emozioni negli anticipi della prima giornata di ritorno: risultati, programma e cosa è successo nei gironi A, B e C: pokerissimo dell'Avellino

07-01-2024 11:03

Che il giornalismo sarebbe stato la mia vita l’ho capito in terza elementare, quando presi molto seriamente la realizzazione del giornalino di classe. Il sogno ha superato ogni immaginazione quando sono entrato negli stadi che vedevo in tv per intervistare idoli e futuri campioni. Il calcio è perfetta metafora di vita. Raccontarlo, dopo averlo reso il mio lavoro, è un privilegio.

Tanti gol nella calza della Befana in Serie C. Emozioni, spettacoli e casi arbitrali nelle gare valide per la prima giornata di ritorno nei gironi A, B e C. Un inizio di 2024 che promette bene per quanto riguarda la bagarre che caratterizzerà le lotte per promozione, playoff, evitare i playout o non retrocedere.

Serie C, girone A: colpi esterni di Atalanta Under 23 e Pro Patria

Nel girone A due vittorie esterne: quella dell’Atalanta Under 23 in casa della Virtus Verona (1-0) e della Pro Patria sul campo della Giana Erminio (2-1). Bene, invece, il Novara tra le mura amiche: battuto 1-0 l’Alessandria. Stenta, invece, a decollare il Vicenza nel dopo Diana: solo 0-0 per gli uomini di Vecchi in trasferta contro l’Albinoleffe.

A completare il programma delle partite valide per la ventesima giornata del girone A di Serie C saranno le seguenti partite:

Arzignano-Legnago (7 gennaio, ore 14)

Renate-Fiorenzuola (7 gennaio, ore 14)

Trento-Triestina (7 gennaio, ore 14)

Pro Sesto-Pergolettese (7 gennaio, ore 14)

Padova-Mantova (8 gennaio, ore 20:30)

Lumezzane-Pro Vercelli (8 gennaio, ore 20:45)

Serie C, girone B: l’Arezzo torna alla vittoria, Fermana-Carrarese 0-0

Nel girone B è tornato alla vittoria l’Arezzo, che si è imposto col finale di 1-0 sul Rimini mentre la Carrarese è stata inchiodata sullo 0-0 da una coriacea Fermana. Vis Pesaro e Spal non sono andate oltre l’1-1.

A completare il programma delle partite valide per la ventesima giornata del girone B di Serie C saranno le seguenti partite:

Juventus U23-Pescara (7 gennaio, ore 14)

Torres-Recanatese (7 gennaio, ore 14)

Ancona-Entella (7 gennaio, ore 16:15)

Cesena-Olbia (7 gennaio, ore 16:15)

Perugia-Lucchese (7 gennaio, ore 16:15)

Pineto-Gubbio (7 gennaio, ore 16:15)

Sestri Levante-Pontedera (7 gennaio, ore 18:30)

Girone C: gol non visto a Benevento, Capuano ok

Nel girone C di Serie C è incredibile quanto è accaduto nel corso di Benevento-Turris 3-2. Al 73′ i corallini hanno momentaneamente dimezzato lo svantaggio con il gol del 2-1 di De Felice che ha segnato con un pallonetto da quaranta metri. La palla è incocciata sulla base della porta rimbalzando fuori e traendo in inganno l’arbitro e l’assistente di linea. Dopo vibranti protese e quattro minuti di caos è stato il quarto ufficiale a evitare seri problemi alla terna arbitrale spiegando che la palla era effettivamente entrata. All’inseguimento della capolista Juve Stabia non mollano la Casertana, vittoriosa 2-1 a Monopoli, il Picerno, che ha travolto 3-0 la Virtus Francavilla e l’Avellino, che ha spazzato via in trasferta il Latina: 5-0. Bene anche il Taranto di Eziolino Capuano, corsaro nel derby a Foggia: 2-1.

A completare il programma delle partite valide per la ventesima giornata del girone A di Serie C saranno le seguenti partite: