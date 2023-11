Serie C, Zeman non vince più, Juve Stabia e Benevento frenano, cosa è successo ieri

Nel girone C, il Picerno ha battuto per 3-1 il Potenza. Nel girone A, invece, pari pirotecnico nel derby piemontese tra Pro Vercelli e Novara

14-11-2023 12:20

Si è ufficialmente chiusa la tredicesima giornata di Serie C. Nella serata di ieri, lunedì 13 novembre, sono andati in scena i posticipi dei tre gironi. Pareggio pirotecnico tra Pro Vercelli e Novara, mentre hanno vinto Lucchese e Picerno. Appuntamento ancora rimandato con i tre punti per il Pescara di Zeman, che non è andato oltre l’1-1 con il Rimini. Infine, rallenta il cammino nel girone C di Juve Stabia e Benevento.

Finisce 3-3 il derby piemontese

Nel girone A, il tredicesimo turno di Serie C si è chiuso con uno spettacolare 3-3 tra Pro Vercelli e Novara. I padroni di casa si sono portati in vantaggio per ben tre volte, con gli ospiti che hanno tenuto botta fino al triplice fischio. Per la squadra di Dossena gol di Rutigliano e doppietta di Mustacchio; per gli azzurri, invece, reti di D’Orazio, Di Munno e Corti. Le due squadre, dunque, si sono divise la posta in palio: sguardo alla classifica, la Pro Vercelli è salita a quota 22 punti, alla pari del Vicenza, mentre la squadra di Gattuso resta fanalino di coda con 6 punti all’attivo.

Solo un pari per il Pescara di Zeman

Nel girone B, il Pescara ha rimandato l’appuntamento con la vittoria e ha trovato solo un pareggio nella sfida contro il Rimini. La squadra di Zeman si è portata in vantaggio con il gol di Milani dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, ma Morra ha ristabilito la parità prima dell’intervallo. I Delfini, reduci da tre ko consecutivi in campionato, non sono andati oltre l’1-1 e sono saliti a quota 21 punti in classifica, in condominio con la Recanatese.

Il Rimini, invece, è attualmente ancora nella zona calda della classifica a quota 12, alla pari di Vis Pesaro, Sestri Levante e Spal. Invece, ha vinto di misura la Lucchese nella sfida casalinga contro l’Entella: ai padroni di casa è bastata la rete di Russo a soli due giri di lancette dal 90′.

Pari per Juve Stabia e Benevento, bene il Picerno

Corsa a tre per la vetta della classifica del girone C di Serie C, attualmente occupata dalla Juve Stabia che, però, non è andata oltre lo 0-0 contro il Foggia. Sfuma l’opportunità per il Benevento di agganciare il primo posto dopo aver chiuso la gara al “Vigorito” sul punteggio di 2-2 contro il Giugliano.

La squadra di Andreazzoli si è portata in vantaggio con Marotta, ma nella ripresa Ciuferri ha trovato la parità. Ci ha pensato Karic a riportare i suoi in vantaggio, ma i gialloblù hanno trovato il pareggio definitivo con Oviszach nel finale. Le campane, dunque, fanno un favore all’Avellino, con i lupi attualmente secondi con 26 punti in classifica, alla pari dei giallorossi e a -2 dalle Vespe.

Infine, il Picerno ha calato il tris nel primo tempo contro il Potenza conquistando la terza vittoria consecutiva. A determinare il risultato sono state le reti di De Cristofaro, Murano e Ceccarelli. A nulla è servita la rete di Caturano a favore degli ospiti nella ripresa.