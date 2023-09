Serie C: La Juve Stabia frena a Giugliano, Cerignola a valanga, cosa è successo ieri

Termina anche la terza giornata di Serie C con i posticipi del girone C: si ferma la corsa della Juve Stabia, prima vittoria per l'Audace Cerignola

19-09-2023 11:14

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Cala il sipario sulla terza giornata di Serie C con i posticipi del girone C. Prima vittoria stagionale per l’Audace Cerignola, che supera il Brindisi senza troppi problemi e si ricarica in vista del big match contro il Crotone. Quando si parla di derby pensiamo sempre a partite accese, non è il caso di Giugliano-Juve Stabia, terminata con un noioso 0-0 che frena la marcia delle vespe gialloblù. Tanti gol invece tra Monterosi e Latina per il 2-2 finale. Taranto-Messina è stata rinviata per l’inagibilità dello stadio “Erasmo Iacovone” dopo l’incendio divampato contro il Foggia.

Serie C, i risultati dei posticipi

Il Brindisi resta a zero punti in classifica, con una gara in meno. La neopromossa pugliese inizia con personalità contro l’Audace Cerignola e passa in vantaggio dopo appena nove minuti con Valenti. I padroni di casa rialzano subito la testa e mettono le cose in chiaro con le reti di D’Andrea e D’Ausilio. Gli ospiti però restano in partita fino all’espulsione di Bizzotto per doppia ammonizione. I gialloblu ne approfittano e nel finale chiudono il match con Ghisolfi.

Tante emozioni anche tra Monterosi e Latina in una gara dai tanti volti. Partono meglio i nerazzurri con il gol di Mastroianni. Nella ripresa cambia il copione e i ragazzi di Romondoni ribaltano la gara in appena cinque minuti con Frediani e Silipo, ma al 90′ arriva la doccia gelata con il gol di Jallow, che regala ai laziali il secondo posto nel girone C di Serie C. Poco da raccontare nel derby tra Giugliano e Juve Stabia: pareggio che ferma la corsa della squadra di Pagliuca.

Audace Cerignola-Brindisi 3-1

Giugliano-Juve Stabia 0-0

Monterosi-Latina 2-2

Taranto-Messina rinviata

Serie C, di nuovo in campo: la programmazione

Neanche il tempo di prendere respiro e si comincia subito con la quarta giornata, in un infrasettimanale colmo di partite interessanti come Juve Next Gen–Spal, Virtus Verona-Vicenza, Benevento-Taranto e Foggia-Virtus Francavilla. Tante storie con un finale ancora da scrivere e ci penserà il campo a farlo.

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE ORE 18.30

Lucchese-Gubbio Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW Pergolettese-Triestina Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW Vis Pesaro-Virtus Entella Sky Sport 256 e NOW

Sky Sport 256 e NOW Fermana-Recanatese Sky Sport 257 e NOW

Sky Sport 257 e NOW Pineto-Rimini Sky Sport 258 e NOW

Sky Sport 258 e NOW Arezzo-Olbia Sky Sport 259 e NOW

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE ORE 18.30

Juventus Next Gen-Spal Sky Sport Calcio e NOW

Sky Sport Calcio e NOW Cesena-Ancona Sky Sport Max, NOW e RAI SPORT

Sky Sport Max, NOW e RAI SPORT Perugia-Pontedera Sky Sport 258 e NOW

Sky Sport 258 e NOW Sestri Levante-Pescara Sky Sport 259 e NOW

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE ORE 18.30 Pro Vercelli-Pro Sesto Sky Sport Calcio e NOW

Sky Sport Calcio e NOW Albinoleffe-Pro Patria Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW Trento-Legnano Salus Sky Sport 256 e NOW

Sky Sport 256 e NOW Arzignano-Alessandria Sky Sport 257 e NOW

Sky Sport 257 e NOW Lumezzane-Fiorenzuola Sky Sport 258 e NOW

Sky Sport 258 e NOW Torres-Carrarese Sky Sport 259 e NOW MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE ORE 20.45 Virtus Verona-Vicenza Sky Sport Calcio e NOW

Sky Sport Calcio e NOW Giana Erminio-Mantova Sky Sport 257 e NOW

Sky Sport 257 e NOW Padova-Novara Sky Sport 258 e NOW

Sky Sport 258 e NOW Renate-Atalanta U23 Sky Sport 259 e NOW