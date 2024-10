Shakhtar Donetsk-Atalanta, dove vederla in diretta tv e streaming Champions 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

I bergamaschi si scontrano con lo Shakhtar nella seconda giornata del girone unico del nuovo format Champions: appuntamento oggi mercoledì 2 ottobre alle ore 18:45

Archiviato il pari dell’esordio nella nuova Champions contro l’Arsenal, l’Atalanta si misura con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk nella seconda giornata del girone unico. Una partita che i bergamaschi affrontano con qualche rammarico per via delle occasioni sprecate contro gli inglesi e il pareggio in campionato contro il Bologna, che ha destato qualche perplessità. Formazioni in campo oggi, mercoledì 2 ottobre, alle 18:45.

Champions: Shakhtar-Atalanta, quando si gioca

Fischio d’inizio alle ore 18:45, al Veltins-Arena di Gelsenkirchen, campo neutro scelto a causa della guerra russo-ucraina sul quale si scontreranno gli undici che verranno schierati in un match che si annuncia estremamnete intenso. Non a caso Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa pre partita, ha confermato come i nuovi stiano gradualmente inserendosi; l’allenatore dovrà fare a meno di sei giocatori, indisponibili alla vigilia del match contro lo Shakthar.

Gasp potrebbe affidarsi ad una squadra simile all’undici schierato fino in campionato con un 3-4-2-1 che vede davanti De Ketelaere, Lookman e punta Retegui. Ecco dove seguire in tv e streaming la partita:

Partita: Shakhtar Donetsk-Atalanta

Dove: Veltins-Arena

Quando: mercoledì 2 ottobre 2024

Orario: 18:45

Diretta tv: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Shakhtar-Atalanta in diretta TV

Chi vorrà seguire in tempo reale Shakthar-Atalanta potrà sintonizzarsi e seguire la diretta tv in programma oggi a partire dalle 18:45 su Sky, che trasmetterà in esclusiva la partita che segna un’occasione importante per i bergamaschi.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire la partita sui canali Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (252). La diretta inizierà alle 18:45 e verrà anticipata da un ricco pre-partita con lo studio che si ritroverà poi dopo il 90° con commenti e interviste.

Champions, Shakthar-Atalanta dove vederla in streaming

Chi vorrà vedere Shakthar-Atalanta in streaming potrà collegarsi e seguire live la partita su NOW oppure ricorrere all’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky, con possibilità anche di acquistare il singolo evento sulla piattaforma.

Le probabili formazioni

Ma come schiererà la sua Atalanta, mister Gasperini? Nessuna variazione di rilievo per il reparto avanzato che vede Retegui con alle spalle De Ketelaere e Lookman. Centrocampo con Zappacosta, Ederson, Palisic e Ruggeri. Carnesecchi tra i pali e difesa a tre.

Ecco le probabili formazioni:

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Matviienko, Bondar, Azarovi; Sudakov, Stepanenko, Bondarenko; Kevin, Sikan, Pedrinho. All. Pusic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

L’arbitro del match

A dirigere la gara sarà l’arbitro João Pinheiro, internazionale dal 2016 e preso di mira, in passato, per la sua direzione di gara in Juve-Nantes. Assistenti saranno Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR), IV Ufficiale João Gonçalves (POR); V.A.R. Tiago Martins (POR), A.V.A.R. Bastian Dankert (GER).