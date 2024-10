Shanghai, Tiafoe impazzisce e insulta l’arbitro dopo aver perso con Safiullin, che trova Djokovic: Zverev ok col brivido

Follia di Tiafoe, che dopo essersi fatto rimontare da Safiullin - prossimo avversario di Djokovic a Sghanghai - si mette a insultare l'arbitro. Vittoria sofferta invece per Zverev contro Griekspoor

Scene di pura quelle a cui si è assistito al Masters 1000 do Shanghai. Dopo la rimonta subita da Roman Safiullin, Frances Tiafoe è letteralmente impazzito scagliandosi – verbalmente – contro l’arbitro e mandandolo a quel paese a più riprese. Intanto il russo vola così agli ottavi di finale dove trova Novak Djokovic, mentre dopo Alexander Zverev supera Tallon Griekspoor soffrendo molto più del previsto.

Tiafoe si fa rimontare poi impazzisce contro l’arbitro

Non è la prima volta che Frances Tiafoe è protagonista di atteggiamenti sopra le righe, ma questa volta il tennista statunitense ha proprio superato il limite. Dopo essersi fatto rimontare da Roman Safiullin – vincente al tie-break del terzo set (5-7 7-5 7-6) – al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, Big Foe è letteralmente esploso contro il giudice di sedia mandandolo ripetutamente a quel paese.

A far scaturire l’esagerata reazione di Tiafoe è stato un episodio sul 5-5 del tie-brek del terzo set. Allo statunitense, che aveva già ricevuto vari warning, viene infatti contestato l’ennesima time-violation che gli costa la prima di servizio in un momento cruciale. Frances non si trova d’accordo con la decisione dell’arbitro in quanto secondo lui aveva già lanciato la pallina per servire, anche se a guardare le immagini appare impossibile credere che quel movimento fosse fatto in preparazione alla battuta.

Queste le frasi con cui Tiafoe si sarebbe rivolto al giudice di sedia, l’equadoregno Jimmy Pinoargote: “Fan***o, Fan***o, amico. Sul serio, vaffan***o, fottuto idiota. Hai rovinato la partita! Fai il tuo fo****o lavoro! Sono tre ore che combatto e corro per la mia vita!”. Frasi che probabilmente costeranno allo statunitense una squalifica o un’ammenda da parte dell’ATP.

Safiullin prossimo avversario di Djokovic

Contrariamente alle aspettative ad affrontare Novak Djokovic – che oggi si è sbarazzato agevolmente di Flavio Cobolli – agli ottavi di finale sarà Safiullin. Quello di Shanghai sarà la terza sfida tra i due, con Nole che si è sempre imposto in due set nei precedenti incontri.

Zverev avanti col brivido: agli ottavi c’è Goffin

Non senza fatica, al quarto turno vola anche Alexander Zverev. Il tennista tedesco approda infatti agli ottavi di finale dopo aver sofferto a lungo contro Tallon Griekspoor (7-6 2-6 7-6), che ha pagato a caro prezzo i tie-break del primo – dove a lungo è stato superiore al n°3 ATP – e del terzo set, dominando invece il secondo parziale, l’unico in cui si sono verificati break.

A testimonianza dell’equilibrio nel match anche il fatto che entrambi abbiano concluso in perfetta parità per quanto riguarda i punti vinti (entrambi 110). Agli ottavi Zverev affronterà David Goffin, che in precedenza aveva avuto la meglio anche sul nostro Lorenzo Musetti.