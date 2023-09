Sheriff-Roma, moviola: Focus sul rigore non visto e il rosso finale

La prova dell'arbitro lettone Treimanis nella gara in trasferta di Europa League dei giallorossi analizzata ai raggi X; succede tutto alla fine

22-09-2023 06:20

Non ha un ricco curriculum europeo l’arbitro lettone Andris Treimanis, designato per l’esordio della Roma in Europa League contro lo Sheriff. Selezionato per gli europei under 21 del 2019 in Italia e San Marino, è diventato arbitro Fifa nel 2019 quando ha diretto la finale del mondiale under 17 in Brasile, tra i padroni di casa e il Messico. In Champions apparazioni solo tra i preliminari ma come se l’è cavata ieri nel successo dei giallorossi per 2-1?

Sheriff-Roma, i precedenti dell’arbitro

E’ stato un debutto assoluto per il fischietto lettone il match di ieri pomeriggio: Treimanis non aveva mai diretto partite né della Roma, né dello Sheriff.

Roma, l’arbitro ne ha ammoniti 4 e ne ha espulso uno

Assistito da Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikov con Aleksandrs Golubevs IV uomo. al Var e all’Avar i tedeschi Christian Dingert e Benjamin Brand, l’arbitro Treimanis ha ammonito 4 giocatori di cui uno della squadra di Mourinho: Ammoniti: Talal, Kiki, Apostolakis (S), Cristante (R) . Espulso: Fernandes (S)

Sheriff-Roma, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Ammonizioni corrette nella prima parte di gara, poi finale infuocato. All’89’ lo Sheriff recrimina per un calcio di rigore a causa di un intervento scomposto di Svilar in uscita. Per il direttore di gara non c’è nulla e, anzi, ammonisce per proteste un componente della panchina di casa. Infine al 96′ Joao Paulo trattiene al limite dell’area di rigore Dybala. Treimanis estrae prima il cartellino giallo, poi, a causa delle proteste del giocatore dello Sheriff, cambia la sua decisione e lo espelle. Corrette entrambe le decisioni.