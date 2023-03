Lo show del presidente del Napoli al Premio Bearzot fa rumore, la risposta dei tifosi juventini sul web

25-03-2023 09:23

Il premiato era Luciano Spalletti, che ha vinto il Premio Bearzot, ma la scena ieri al Maschio Angioino di Napoli se l’è presa soprattutto De Laurentiis. Il presidente del Napoli è stato protagonista di un vero e proprio show al microfono del conduttore della cerimonia, Jacopo Volpi, con aneddoti, rivelazioni e non poche bordate a destra e a sinistra.

De Laurentiis rivela di aver depistato tutti pensando ad Allegri

Dopo aver ricapitolato i motivi del suo ingresso nel calcio, De Laurentiis ha raccontato come ha convinto Spalletti, che aveva già contattato l’anno prima quando Gattuso non stava bene (ricevendo però un no secco dal tecnico di Certaldo): “Io sono un gentiluomo e non ho voluto segare Gattuso. Forse sarei andato prima in Champions se l’avessi fatto. Nel frattempo per depistare tutti passai per Conceicao, per Allegri che venne per quattro volte a farmi lezione di calcio nei miei uffici e poi alla fine venne il bravo Luciano a riportarci tra i primi tre in Italia e anche quell’anno, lo scorso, poteva accadere qualcosa di diverso”.

De Laurentiis aveva chiamato davvero Allegri

Una verità e una bugia, però. Vero che la voce su Conceicao l’aveva lanciata lui stesso quando non c’era niente di vero (“era un favore che dovevo a Mendes“, disse) ma con Allegri il corteggiamento c’è stato eccome, altro che depistaggio. Lo stesso Allegri rivelò di essere stato lui a fare il nome di Spalletti ad Adl (“prendi lui, è bravo”).

De Laurentiis attacca il Palazzo sugli scudetti persi

Poi arriva la bordata del patron del Napoli: “Se le regole del calcio fossero diverse forse lo scudetto lo avremmo portato a Napoli già altre volte. Spalletti resterà a Napoli”.

De Laurentiis nel mirino dei tifosi sul web

Sul web fioccano le reazioni dei tifosi, soprattutto juventini: “scudetti !?! Quali??!? Bevi vodka a colazione?? Pagliaccio“, oppure. “Per un’annata dove gli gira tutto per il verso giusto e stanno per vincere uno scudetto dopo 30 anni fanno gli splendidi..” e ancora: “Non è che Allegri entra indebitamente nell’ufficio di De Laurentiis , qualcuno l’ha invitato, eh. E poi questo allenatore che dà lezioni ha vinto più di tutta la storia del Napoli messa insieme”.

Infine la chiosa: “Sicuramente uno come De Laurentiis non si può permettere uno come Allegri .. sarebbe anche ora di rispondere a questo buffone“.