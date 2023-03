Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, blinda Spalletti e rivela perché prima di puntare sull'attuale tecnico avesse parlato anche di Massimiliano Allegri

È un Aurelio De Laurentiis, come spesso gli capita, senza freni quello intervenuto in mattinata al Maschio Angioino nel corso della cerimonia per la consegna del Premio Bearzot al “suo” allenatore, Luciano Spalletti. Il presidente del Napoli ha, infatti, colto l’occasione per svelare la scelta in merito al futuro del tecnico toscano sotto il Vesuvio e il vero motivo delle voci che all’epoca indicavano l’attuale tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, come papabile prossimo allenatore del Napoli.

De Laurentiis conferma Spalletti

“Luciano resterà qui a Napoli, non ci sono possibilità che lasci il club alla fine di questa stagione”, questo l’annuncio più importante del patron azzurro, che conferma dunque la fiducia a Spalletti e anticipa la volontà di far valere la clausola di prolungamento del contratto per un ulteriore stagione, quindi fino al 2024. E non potrebbe essere altrimenti, vista la marcia trionfale in campionato del Napoli, con il terzo scudetto letteralmente a un passo e gli ottimi risultati in campo europeo, con la conquista per la prima volta nella storia del club partenopeo della qualificazione ai quarti di finale di Champions League e, poi, chissà… Quello che è certo è la volontà di De Laurentiis di ripartire da Spalletti con, scrive La Gazzetta dello Sport, la possibilità di portare avanti il rapporto almeno fino al 2025.

De Laurentiis punzecchia il sistema calcio

Facendo un passo indietro, il presidente azzurro ha svelato come decise di affidare la squadra al tecnico toscano dopo l’addio di Gennaro Gattuso, senza rinunciare a una stoccata al mancato scudetto dei 91 punti con Maurizio Sarri:

Avevo già provato a prenderlo ai tempi in cui lui, poi, tornò alla Roma, ma mi disse di “no”. Allora, virai su altri e, se le regole del calcio non fossero state disattese, forse lo scudetto lo avremmo vinto anche prima… Luciano è stata una mia felice intuizione. Ho dovuto depistare un po’ tutti per prenderlo. Andai a trovarlo al Bosco verticale, a Milano quando Ringhio non stava bene, ma mi disse che sarebbe venuto a giugno. Alla fine, gli strappai una promessa anche in caso di addio immediato di Gattuso, che poi non volli esonerare perché sono un gentiluomo. Sarei andato prima in Champions se lo avessi fatto.

Il retroscena su Allegri al Napoli

Poi, il dettaglio su Massimiliano Allegri al Napoli:

Nel frattempo, per depistare tutti passai per Conceição e Allegri, che venne per quattro volte a farmi lezione di calcio nei miei uffici a Roma. Alla fine, però, venne il bravo Luciano a riportarci tra i primi tre in Italia e anche quell’anno, lo scorso, poteva accadere qualcosa di diverso… Scudetto? A fine stagione sarà una super festa.

De Laurentiis e il mercato in uscita

