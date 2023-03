Napoli, Ostigard: "Vorrei giocare di più, ma c'è tanto orgoglio"

Dal ritiro della nazionale norvegese, l'ex Genoa ha precisato: "Stiamo vivendo una stagione straordinaria, l'entusiasmo è a mille e voglio mettercela tutta"

23-03-2023 17:37

“E’ vero, vorrei giocare di più, non posso negarlo, ma è difficile: gioco in una grande squadra come il Napoli e questo è per me motivo di soddisfazione. Tuttavia, non ho perso le speranze di avere il mio spazio”. Sono le parole di Leo Skiri Ostigard direttamente dal ritiro della nazionale norvegese.

Ostigard ha proseguito: “In allenamento marco Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e traggo sempre qualcosa di positivo. Ad ogni buon conto sono sempre pronto a dare il mio contributo sia col Napoli che in Nazionale. Stiamo vivendo una stagione straordinaria, l’entusiasmo è a mille e voglio mettercela tutta”.