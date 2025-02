Sinner a Montecarlo, colpo di scena: il processo al TAS per il caso doping cambia i programmi di Jannik

Gli organizzatori del Masters 1000 del Principato annunciano la presenza del rosso di San Candido al torneo, in calendario dal 6 al 13 aprile: avrebbe dovuto saltarlo.

Non si è ancora celebrato, ma il processo al TAS di Losanna a Jannik Sinner per il caso Clostebol, reso necessario dall’appello della WADA contro l’iniziale assoluzione del rosso di San Candido da parte dell’ITIA, ha già il suo primo verdetto: ha costretto il numero 1 al mondo a stravolgere i suoi programmi. Contrariamente alle intenzioni di inizio stagione, infatti, Sinner parteciperà a un Masters 1000 che aveva deciso di stralciare dalla sua fitta agenda di impegni. Proprio il torneo che si disputa sotto casa sua, a Montecarlo, il Masters 1000 forse più esclusivo e prestigioso al mondo.

Masters 1000 Montecarlo, l’annuncio su Jannik Sinner

A dare l’annuncio a sorpresa della presenza di Sinner al torneo monegasco sono stati gli organizzatori. Come? Attraverso una storia su Instagram, che ha ufficializzato la presenza di Jannik nel tabellone. “Questo sorriso? È esattamente la sensazione che proviamo all’idea di salutare il tuo ritorno qui, al Montecarlo Country Club. Tra meno di due mesi”, il pensiero dedicato sui social dai curatori del torneo di Montecarlo. Semplicemente entusiasti per la presenza di un giocatore di così grande richiamo. Senza, inutile nasconderlo, non sarebbe stata la stessa cosa. Eppure erano proprio queste le intenzioni di Sinner e del suo team.

La preparazione di Sinner per il 2025 e il cambio di programma

Come spiegato da Darren Cahill in un’intervista di qualche tempo fa, l’obiettivo quest’anno dopo i due tornei di marzo sul cemento statunitense di Indian Wells e Miami avrebbe dovuto essere un avvicinamento senza troppo stress agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, previsti per maggio e giugno. Jannik, in particolare, aveva assicurato la sua presenza a Monaco di Baviera, torneo in calendario dal 14 al 20 aprile. Poi l’annuncio dell’udienza al Tas il 16-17 dello stesso mese, un appuntamento a porte chiuse e dove – evidentemente – Sinner vorrà esserci personalmente, per perorare la sua causa davanti ai giudici che dovranno valutare una sua eventuale squalifica da uno a due anni.

A Montecarlo nel 2024 la svista arbitrale costata il ko con Tsitsipas

Quello di Montecarlo, dunque, sarà l’ultimo torneo di Sinner prima del processo. La terra rossa del Country Club monegasco, torneo in calendario dal 5 al 13 aprile, è ancora stregata per Jannik, che lo scorso anno ha dovuto salutare il torneo in semifinale a vantaggio di Stefanos Tsitsipas, “rianimato” da una clamorosa svista arbitrale nel finale del terzo set, quando sembrava sul punto di cedere all’italiano. Sinner avrebbe voluto avere più tempo per rifiatare dopo il Sunshine Double a stelle e strisce e prima di altri appuntamenti molto sentiti. Ma c’è una partita più importante che deve affrontare. E non su un campo da gioco.